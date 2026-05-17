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राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग, AFDAS ने बचाई सैकड़ों जानें, स्टाफ ने खुद झुलसकर यात्रियों को बचाया

स्टाफ खुदे झुलसे, लेकिन यात्रियों को बचाया: ट्रेन स्टाफ ने कुल 70 से 75 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. आग प्रभावित कोच को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया गया और गैप बनाकर आग को आगे फैलने से रोका गया. लाइटिंग फीटर रविंद्र कुमार, हेल्पर विमलेश, एसी फीटर राजवीर सिंह, डीजल फीटर रामराज व रोहित कुमार, हाउसकीपिंग स्टाफ सनी और कोच अटेंडेंट आयुष ने भी पूरी लगन से यात्रियों को बचाने में मदद की. इस दौरान स्टाफ सदस्य विमलेश और रविंद्र कुमार खुद बुरी तरह झुलस गए. उनके शरीर पर कई जगह फफोले पड़ गए हैं. पूरे दिन केवल समोसा खाकर काम करते रहे, फिर भी उन्होंने किसी यात्री को अकेला नहीं छोड़ा.

ट्रेन मैनेजर उपेंद्र कुमार (वडोदरा मुख्यालय) ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी कि B-1 कोच में AFDAS अलार्म बज रहा है. ट्रेन रुकते ही उन्होंने धुआं देखा और बिना समय गंवाए यात्रियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी. उपेंद्र कुमार ने बताया कि उनका वॉकी-टॉकी, पेन, कपड़े और अन्य सामान तक जल गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने कहा, "AFDAS सिस्टम स्मोक अलार्म की तरह काम करता है और ट्रेन को तुरंत रोक देता है, अगर यह सिस्टम न होता तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी."

कोटा: त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जा रही ट्रेन नंबर 12431 राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की चौंकाने वाली घटना सामने आई. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन में लगा ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम (AFDAS) कामयाब रहा, जिसकी वजह से आग लगने की सूचना मिलते ही ट्रेन अपने आप खड़ी हो गई और बड़ा हादसा टल गया.

ट्रेन में यात्रियों की जांच बचाने वाले उपेंद्र कुमार (ETV Bharat Kota)

तीन जगह से मंगाई गई दमकल: जिस जगह पर ट्रेन में आग लगी और ट्रेन रुकी थी, वह सुनसान एरिया था. ऐसे में दमकल पहुंचने में भी काफी समय लगा. सीनियर डीसीएम जैन ने बताया कि कंट्रोल के जरिए फायर की सूचना दी गई. इसमें फायर फाइटिंग टीम और लोकल अथॉरिटी शामिल है. सभी को मोबिलाइज किया गया. उसके बाद सभी ने कोऑर्डिनेशन बनाते हुए कार्रवाई की और आग पर काबू पाया है. आग बुझाने के लिए तीन जगह से दमकल की गाड़ियां मंगाई गईं. रतलाम, चौमहला और विक्रमगढ़ आलोट से दमकल पहुंची थी. कोटा से भी डीजल इंजन भेजा गया और ट्रेन में डीजल इंजन अटैच किया गया. घटनास्थल पर लगभग पहुंचना काफी मुश्किल था, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से ली है, लोकेशन मंगाकर सभी वहां पहुंचे.

यात्रियों की जान बचाने वाले स्टाफ (ETV Bharat Kota)

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सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि मौके पर रतलाम डीआरएम और अन्य अधिकारी पहुंच गए थे. कोटा से भी एडीआरएम और अन्य अधिकारी पहुंचे थे. कोटा डीआरएम अनिल कालरा और शेष वरिष्ठ अधिकारी कंट्रोल रूम पहुंच गए थे. रतलाम से भी मदद दी गई और स्पेशल ट्रेन आई थी. ट्रेन को सुबह 9:48 पर कोटा के लिए रवाना किया गया था. इसके बाद ट्रेन को रोका गया है और डीजल इंजन को पीछे लगाया गया. सीनियर डीसीएम का कहना है कि यात्रियों को पूरी मदद दी गई है. ट्रेन के B4 कोच में सवार एक यात्री को मेडिकल इमरजेंसी होने पर चिकित्सकीय मदद भी उपलब्ध कराई गई.

उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों का पूरा ब्यौरा दर्ज किया गया है. उन्हें नाश्ता, पानी और जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया. मौके पर डॉक्टर और एंबुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी. कोटा स्टेशन पर पहले से एक पूरा कोच तैयार रखा गया था, जिसे जोड़कर सभी यात्रियों को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने कहा कि स्टाफ की सतर्कता, AFDAS सिस्टम और त्वरित कार्रवाई की वजह से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई. पूरी घटना की जांच जीएजी स्तर पर शुरू कर दी गई है. रेलवे इस मामले में और सुधार के लिए कदम उठाएगा.

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