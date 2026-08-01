अलीगढ़ : महिला की हत्या मामले में हैरान करने वाला खुलासा, अवैध संबंध के शक में ससुर ने दिया था वारदात को अंजाम

अलीगढ़ : महिला की हत्या मामले में हैरान करने वाला खुलासा, अवैध संबंध के शक में ससुर ने दिया था वारदात को अंजाम
ससुर और देवर ने हत्या के बाद महिला के शव को नदी में बहा दिया था, ताकि घटना का कोई सुराग न मिल सके.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 7:33 PM IST
अलीगढ़ : अकराबाद थाना क्षेत्र में तीन महीने पहले हुई एक महिला की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका के ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने अवैध संबंध के शक और नाराजगी में महिला की हत्या कर शव को नदी में बहा दिया था. वहीं, इसी मामले से जुड़े महिला के कथित प्रेमी डॉक्टर की संदिग्ध मौत की भी जांच तेज कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि उन्हें एक गुमनाम गोपनीय पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें सूचना दी गई थी कि विनीता नाम की महिला की हत्या उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने कर दी है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव जिरौली हीरासिंह निवासी अजयपाल पुत्र श्रीपाल और प्रदीप पुत्र अजयपाल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है.
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में मुख्य आरोपी अजयपाल ने स्वीकार किया कि उसके बेटे संदीप की शादी विनीता से हुई थी. विनीता के पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर सत्येंद्र से कथित संबंध होने की जानकारी मिलने पर परिवार में नाराजगी थी. इसी विवाद के चलते 21 फरवरी 2026 को उसने अपने बेटे प्रदीप के साथ मिलकर विनीता की हत्या कर दी और शव को नदी में बहा दिया, ताकि घटना का कोई सुराग न मिल सके.
जांच के दौरान यह भी पता चला कि बुद्धपाल के पुत्र डॉक्टर सत्येंद्र की 14 मई 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम के दौरान मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित रखकर जांच के लिए भेजा गया था. उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है.
डॉक्टर सत्येंद्र के पिता बुद्धपाल ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके बेटे को भी जहर देकर मार दिया गया. उन्होंने विनीता की हत्या और सत्येंद्र की संदिग्ध मौत के लिए अजयपाल और उसके परिजनों को जिम्मेदार ठहराया है. पुलिस इस पहलू पर भी गहनता से विवेचना कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.
एसएसपी नीरज जादौन न बताया कि फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. वहीं, डॉक्टर सत्येंद्र की विसरा रिपोर्ट आने के बाद यदि जहर देने की पुष्टि होती है तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच का जा रही है.
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