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अलीगढ़ : महिला की हत्या मामले में हैरान करने वाला खुलासा, अवैध संबंध के शक में ससुर ने दिया था वारदात को अंजाम

अलीगढ़ : अकराबाद थाना क्षेत्र में तीन महीने पहले हुई एक महिला की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका के ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने अवैध संबंध के शक और नाराजगी में महिला की हत्या कर शव को नदी में बहा दिया था. वहीं, इसी मामले से जुड़े महिला के कथित प्रेमी डॉक्टर की संदिग्ध मौत की भी जांच तेज कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अलीगढ़ : महिला की हत्या मामले में हैरान करने वाला खुलासा (Video Credit; ETV Bharat)

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि उन्हें एक गुमनाम गोपनीय पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें सूचना दी गई थी कि विनीता नाम की महिला की हत्या उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने कर दी है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव जिरौली हीरासिंह निवासी अजयपाल पुत्र श्रीपाल और प्रदीप पुत्र अजयपाल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है.

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में मुख्य आरोपी अजयपाल ने स्वीकार किया कि उसके बेटे संदीप की शादी विनीता से हुई थी. विनीता के पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर सत्येंद्र से कथित संबंध होने की जानकारी मिलने पर परिवार में नाराजगी थी. इसी विवाद के चलते 21 फरवरी 2026 को उसने अपने बेटे प्रदीप के साथ मिलकर विनीता की हत्या कर दी और शव को नदी में बहा दिया, ताकि घटना का कोई सुराग न मिल सके.