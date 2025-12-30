ETV Bharat / state

ठगी के पैसे चीन भेजने वाले छह आरोपियों को एरोड्रम पुलिस ने दबोचा

बता दें इंदौर के आरोड़ो थाना क्षेत्र की रहने वाली सलोनी नंदकर को शेयर बाजार में मोटा मुनाफा का झांसा देकर उनसे ठगी की गई. जालसाजों के कहने पर उन्होंने 163000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए. लेकिन जब काफी दिनों तक प्रॉफिट नहीं मिला तो उन्हे अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ. जिसकी उन्होंने 193 पर शिकायत पुलिस में दर्ज कराई. जिसके बाद एरोड्रम पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की.

इंदौर: इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में जालसाजों को अकाउंट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पिछले दिनों गृहमंत्री ने साइबर ठगी मामलों की 193 पर शिकायत करने पर तुरंत एफआईआर करने और कार्रवाई करने को कहा था. 193 पर की गई शिकायत तुरंत जनरेट होकर एफआईआर में कन्वर्ट होकर संबंधित थाने पर पहुंच जाती है.

इस दौरान सबसे पहले जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे उस खाताधारक तौफीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह कमीशन के बदले अपने और अपने भाई के बैंक अकाउंट किराए पर देता था. इसके बाद तौफीक की निशानदेही पर पुलिस ने हिमांशु वर्मा को गिरफ्तार किया जिसने पूरे नेटवर्क के संचालन की जिम्मेदारी संभाल रखी थी.

आरोपी युवाओं को घर बैठे कमाई का लालच देकर अपने साथ जोड़ते थे

पुलिस ने जब हिमांशु से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने साथी फरहान, जितेन, रावल और प्रवीण चौहान के बारे में जानकारी दी. पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि ये लोग युवाओं को घर बैठे कमाई और कमीशन का लालच देकर अपने साथ जोड़ते थे. उनके बैंक अकाउंट खुलवाकर और उनके खातों को किराए पर ले लेते थे. इसके बदले उन्हें कुछ कमीशन दे दिया करते थे.

इन खातों में साइबर ठगी, अवैध ऑनलाइन गेमिंग और फर्जी निवेश से प्राप्त पैसे डलवाए जाते थे. पैसे आते ही उसे क्रिप्टोकरंसी में बदलकर चीनी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि फंड को ट्रेस करना मुश्किल हो सके. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने विभिन्न बैंक अकाउंट्स के साथ ही 15 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं. पकड़े गए आरोपियों ने प्रारंभिक तौर पर चीन के एक व्यक्ति के बारे में जानकारी दी थी. पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.