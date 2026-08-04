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बाबा नगरी को आसमान से निहारने का मौका, देवघर में हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ

देवघर: श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के नागर विमानन विभाग ने देवघर में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर दी है. मंगलवार से शुरू हुई यह सेवा कुंडा स्थित हथगढ़ मैदान से संचालित हो रही है. एक उड़ान में एक साथ पांच यात्री हेलीकॉप्टर से आकाशीय भ्रमण का आनंद ले सकेंगे. नागर विमानन विभाग के पदाधिकारी नग नारायण प्रसाद ने बताया कि यह सुविधा मुख्य रूप से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को देवघर एवं आसपास के धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का हवाई दर्शन कराने के लिए शुरू की गई है.

श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम का आकाशीय दर्शन कर सकते हैं

पदाधिकारी ने बताया कि सरकार रियायती दर पर यह सेवा उपलब्ध करा रही है और श्रद्धालु मात्र 2850 रुपए में बाबा बैद्यनाथ धाम और देवघर शहर का आकाशीय दर्शन कर सकते हैं. वहीं 3850 रुपए में त्रिकूट पर्वत तक हवाई भ्रमण तथा 4550 रुपये में बासुकीनाथ धाम का हवाई दर्शन कराया जाएगा.

हेलीकॉप्टर सेवा के शुभारंभ पर नागर विमानन विभाग पदाधिकारी का बयान (Etv Bharat)

लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है

नग नारायण प्रसाद के अनुसार, सेवा शुरू होने के पहले ही दिन लोगों का उत्साहजनक रिस्पॉन्स देखने को मिला. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है तथा सभी सुरक्षा मानकों (एसओपी) का सख्ती से पालन किया जा रहा है. इस व्यवस्था में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग, देवघर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और मौसम विभाग भी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं. यात्रियों की सेफ्टी का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है.