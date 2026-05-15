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बुलंदशहर में रास्ते विवाद को लेकर दो पक्षों में हवाई फायरिंग, इलाके में दहशत, हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

रास्ते विवाद को लेकर दो पक्षों में हवाई फायरिंग ( Photo Credit: ETV Bharat )