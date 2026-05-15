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बुलंदशहर में रास्ते विवाद को लेकर दो पक्षों में हवाई फायरिंग, इलाके में दहशत, हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

हवाई फायरिंग मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

रास्ते विवाद को लेकर दो पक्षों में हवाई फायरिंग
रास्ते विवाद को लेकर दो पक्षों में हवाई फायरिंग (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 2:50 PM IST

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बुलंदशहर: खानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम माधवगढ़ में रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच बृहस्पतिवार को जमकर हवाई फायरिंग हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

वायरल वीडियो में दो पक्षों के बीच विवाद और हवाई फायरिंग करते हुए स्पष्ट देखा जा सकता है. पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की है. इस पूरी घटना पर एसपी सिटी अभिषेक प्रताप का कहना है. 14 मई को क़रीब साढ़े आठ बजे थाना खानपुर के गांव माधवपुर से हवाई फायरिंग की सूचना मिली थी.

एसपी सिटी अभिषेक प्रताप (Photo Credit: ETV Bharat)

सूचना के बाद, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की, तो पता चला कि दो सजातीय पक्षों के बीच रास्ता निकालने को लेकर विवाद हुआ है. विवाद में एक पक्ष ने हवाई फायरिंग की. इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज़ कर कार्यवाई की जा रही है.

हालांकि, हवाई फायरिंग करने वाले एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है, घटना स्थल पर शांति व्यवस्था बनी हुई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धड़पकड़ की जा रही है.

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