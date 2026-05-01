ETV Bharat / state

विधायक थप्पड़ कांड में नया मोड़: एईएन बैरवा के गंभीर आरोप, जयदीप बिहाणी बोले, 'मेरे खिलाफ दर्ज करो मामला'

विधायक जयदीप बिहाणी ( ETV Bharat Sriganganagar )