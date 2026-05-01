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विधायक थप्पड़ कांड में नया मोड़: एईएन बैरवा के गंभीर आरोप, जयदीप बिहाणी बोले, 'मेरे खिलाफ दर्ज करो मामला'

विधायक जयदीप बिहाणी ने कहा कि उन्होंने स्वयं एसपी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

MLA Jaideep Bihani
विधायक जयदीप बिहाणी (ETV Bharat Sriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 8:08 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 8:50 PM IST

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श्रीगंगानगर: भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी से जुड़े चर्चित थप्पड़ कांड ने शुक्रवार को नया मोड़ ले लिया. RUIDP के सहायक अभियंता (AEN) जगन्नाथ बैरवा ने विधायक और उनके समर्थकों पर बंधक बनाकर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. बिहाणी ने एईएन के आरोपों को निराधार बताया है. वहीं मामले के तीनों आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.

इसी बीच, मामले में आरोपी बनाए गए तीनों व्यक्तियों को एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई है. जमानत मिलने के बाद जगन्नाथ बैरवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें विधायक के बुलावे पर उनके सेवा केंद्र पर बुलाया गया था. उस समय विधायक अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और उनके साथ कई अन्य लोग मौजूद थे. बैरवा का आरोप है कि बातचीत के दौरान अचानक विवाद बढ़ गया और विधायक ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद वहां मौजूद 15 से 20 लोगों ने भी उन पर और उनके साथियों पर हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि इस हमले में उन्हें आंख, कोहनी और कमर में गंभीर चोटें आईं तथा उनकी शर्ट और बनियान भी फट गई. बैरवा ने यह भी दावा किया कि घटना के बाद विधायक की ओर से उन्हें नई शर्ट दिलवाई गई, जबकि खून से सनी पुरानी शर्ट पुलिस के पास सबूत के रूप में मौजूद है.

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उन्होंने कहा कि उनकी ओर से किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की गई और वे पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. उनके अधिवक्ता कृष्णा अली पुरानी ने जानकारी दी कि एसडीएम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराने की अर्जी को मंजूरी दे दी है, जिससे मामले में नए तथ्य सामने आने की संभावना है. वहीं, इस मामले को लेकर कर्मचारी संगठनों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

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राजस्थान काउंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि सरकारी कार्य कर रहे इंजीनियरों को सेवा केंद्र पर बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई. ज्ञापन में सहायक अभियंता जगन्नाथ बैरवा सहित अन्य कर्मचारियों के साथ गालीगलौच, मोबाइल छीनने और गंभीर चोटें पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं. साथ ही, सबूत मिटाने और पीड़ितों को ही फंसाने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रदेशभर में इंजीनियर हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे.

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दूसरी ओर, विधायक जयदीप बिहाणी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं. विधायक का कहना है कि उन पर जातिसूचक गालियां देने का आरोप भी निराधार है. उन्होंने स्वयं एसपी से निष्पक्ष जांच कराने और अपने खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आरोप झूठे साबित होते हैं, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

Last Updated : May 1, 2026 at 8:50 PM IST

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AEN ALLEGATIONS ON MLA BIHANI
3 ACCUSED GOT BAIL BY SDM COURT
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