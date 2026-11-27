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‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’, मेरठ में अधिवक्ताओं ने तख्तियां लेकर जताया विरोध, जमकर की नारेबाजी

मेरठ में वकीलों ने जताया विरोध ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : हाईकोर्ट बेंच की दशकों पुरानी मांग को लेकर मेरठ में अधिवक्ताओं का गुस्सा शुक्रवार को सड़क पर फूट पड़ा. मेरठ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के तत्वावधान में बड़ी संख्या में अधिवक्ता सर्किट हाउस चौराहे पर पहुंचे, जमकर नारेबाजी की. अधिवक्ताओं ने ‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ की तख्तियां लेकर विरोध जताया.

मेरठ में अधिवक्ताओं ने तख्तियां लेकर जताया विरोध (Video credit: ETV Bharat) सर्किट हाउस चौराहे पर शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी और हाथों में ‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ की पट्टियां लेकर विरोध जताया. अधिवक्ताओं के अनुसार, उपमुख्यमंत्री के आगमन की सूचना पर वह ज्ञापन और अपनी मांग रखने के लिए पहुंचे थे. अधिवक्ताओं ने कहा कि ‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ का नारा बुलंद किया जाएगा.





अधिवक्ताओं का कहना है कि वह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी 50 साल पुरानी जनहित की मांग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उपमुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते थे. वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट बेंच केवल अधिवक्ताओं का नहीं बल्कि आम जनमानस का मुद्दा है, जिसे सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है.



मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा ने कहा कि आज उपमुख्यमंत्री के आने की जानकारी पर सैकड़ों अधिवक्ता एकत्रित हुए थे. उन्होंने बताया कि बाद में डेलिगेशन को मिलने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में मना कर दिया गया.