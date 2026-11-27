‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’, मेरठ में अधिवक्ताओं ने तख्तियां लेकर जताया विरोध, जमकर की नारेबाजी
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा ने बताया कि उपमुख्यमंत्री के आने की जानकारी पर अधिवक्ता एकत्रित हुए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:41 PM IST
मेरठ : हाईकोर्ट बेंच की दशकों पुरानी मांग को लेकर मेरठ में अधिवक्ताओं का गुस्सा शुक्रवार को सड़क पर फूट पड़ा. मेरठ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के तत्वावधान में बड़ी संख्या में अधिवक्ता सर्किट हाउस चौराहे पर पहुंचे, जमकर नारेबाजी की. अधिवक्ताओं ने ‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ की तख्तियां लेकर विरोध जताया.
सर्किट हाउस चौराहे पर शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी और हाथों में ‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ की पट्टियां लेकर विरोध जताया. अधिवक्ताओं के अनुसार, उपमुख्यमंत्री के आगमन की सूचना पर वह ज्ञापन और अपनी मांग रखने के लिए पहुंचे थे. अधिवक्ताओं ने कहा कि ‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ का नारा बुलंद किया जाएगा.
अधिवक्ताओं का कहना है कि वह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी 50 साल पुरानी जनहित की मांग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उपमुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते थे. वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट बेंच केवल अधिवक्ताओं का नहीं बल्कि आम जनमानस का मुद्दा है, जिसे सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है.
मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा ने कहा कि आज उपमुख्यमंत्री के आने की जानकारी पर सैकड़ों अधिवक्ता एकत्रित हुए थे. उन्होंने बताया कि बाद में डेलिगेशन को मिलने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में मना कर दिया गया.
मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री पंडित आनंद कश्यप ने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि डिप्टी सीएम का करीब 2:15 बजे का कार्यक्रम है, इसलिए मिलने का प्रस्ताव रखा गया. जिसके बाद यह बात सामने आई कि मिलने पर सहमति बनी है, क्योंकि बातचीत होगी तभी वकीलों की परेशानी समझ आएगी. उन्होंने कहा कि हमारी एकमात्र मांग हाईकोर्ट बेंच है, जिसे लोग 50 साल से मांग रहे हैं. यह आम जनता का मुद्दा है, जनता हमारे साथ है और पिछले आठ महीनों से न्याय यात्रा व संघर्ष लगातार जारी है.
सीओ सिविल लाइन दीक्षा भोरीया ने बताया कि उपमुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर सर्किट हाउस और आस-पास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए सर्किट हाउस चौराहे पर एकत्रित हुए थे. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से संवाद कर यातायात को सुचारू कराया. कहीं भी किसी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई और स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रही.
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