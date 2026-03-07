ETV Bharat / state

बाराबंकी में 5 मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन

बाराबंकी: अधिवक्ताओं ने 5 प्रमुख मांगों को लेकर शनिवार को बाराबंकी में जोरदार प्रदर्शन किया. जिसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन ऐक्ट, बाराबंकी को लखनऊ कमिश्नरी में शामिल किए जाने और अधिवक्ता शोएब किदवई की हत्या का खुलासा समेत अधिवक्ताओं के लिए टोल टैक्स फ्री करने की मांग की. इस दौरान जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा.



जानकारी के अनुसार, 13 फरवरी को लखनऊ-अयोध्या हाइवे से बाराबंकी कचहरी आ रहे अधिवक्ता शोएब किदवई उर्फ बॉबी की अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रशासन से हत्याकांड के खुलासे की मांग की, लेकिन 22 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा नही कर सकी है. जिसको लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है.

इसके अलावा अधिवक्ता प्रोटेक्शन ऐक्ट की मांग, अधिवक्ताओं का टोल टैक्स फ्री किये जाने और बाराबंकी को लखनऊ कमिश्नरी में शामिल किए जाने की मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. सिविल कोर्ट से नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.

अधिवक्ताओं की मांग है कि बाराबंकी से लखनऊ की दूरी बहुत कम है, जबकि अयोध्या की दूरी बहुत ज्यादा है. ऐसे में बाराबंकी को लखनऊ मण्डल से जोड़ा जाए. अधिवक्ताओं ने कहा कि आये दिन हम पर हमले हो रहे हैं. अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो गया है, इस लिए हमारी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ऐक्ट लागू किया जाए.

इस दौरान अधिवक्ताओं ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शोएब हत्याकांड का जल्द खुलासा नही किया गया और एडवोकेट प्रोटेक्शन ऐक्ट लागू नही किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा. ज्ञापन लेने के बाद जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि जिन मुद्दों पर ज्ञापन दिए गए हैं. उन सभी विभागों से वार्ता कर तत्काल कार्यवाही की जाएगी.