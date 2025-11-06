ETV Bharat / state

वकीलों का प्रदर्शन: अधिवक्ता से मारपीट के आरोप में हेड कांस्टेबल सस्पेंड, ASP करेंगे जांच

अतिरिक्त कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने बताया कि वकील से मारपीट के आरोप में आदर्श नगर थाने के एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और एएसपी रैंक के अधिकारी से जांच करवाई जाएगी.

जयपुर: आदर्श नगर थाने में एक वकील को अवैध रूप से हिरासत में रखने और मारपीट करने का आरोप लगाकर गुरुवार को जयपुर में वकीलों ने प्रदर्शन किया. पहले कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन हुआ और वकीलों ने रास्ता जाम कर दिया. इसके बाद पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने की मांग को लेकर वकीलों का एक समूह कमिश्नरेट पहुंचा, जहां जमकर नारेबाजी की. आखिरकार शाम को पुलिस के आलाधिकारियों और वकीलों के प्रतिनिधि मंडल के बीच सुलह हुई.

एक व्यक्ति ने आदर्श नगर थाने में सरकारी ऑफिस में गाड़ी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इस मामले में पुलिस ने वकील देवेंद्र मीणा को आरोपी बनाया. आरोप है कि देवेंद्र मीणा को पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में रखा और थाने में मारपीट की. इस घटना की जानकारी मिलने पर गुरुवार दोपहर में वकीलों ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर रास्ता रोककर प्रदर्शन किया. इसके बाद वकीलों का एक समूह कमिश्नरेट पहुंचा और यहां भी प्रदर्शन हुआ.

वकीलों ने आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने और मामले की उच्चाधिकारियों से जांच करवाने की मांग रखी. इसे लेकर पुलिस के आलाधिकारियों और वकीलों के प्रतिनिधिमंडल के बीच देर शाम तक समझौता वार्ता चली. आखिरकार, मारपीट के आरोपी आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल रतीराम को निलंबित कर दिया है.

इस पूरे मामले को लेकर वकील देवेंद्र मीणा की शिकायत पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. वहीं, इस मामले की जांच भी एएसपी रैंक के अधिकारी से करवाई जाएगी. इसके बाद वकीलों ने अपना आंदोलन खत्म किया. वकीलों के प्रदर्शन के चलते शहर में शाम तक जाम के हालत बने रहे. कई जगहों पर यातायात को डायवर्ट कर निकाला गया.