High Court : बड़े दुख की बात है कि अधिवक्ता सुरक्षा बिल को लेकर राज्य सरकार नहीं भेज रही केंद्र को टिप्पणियां
हाईकोर्ट ने अधिवक्ता सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की ओर से उदासीन रवैया अपनाने पर नाराजगी जताई है.
Published : October 5, 2026 at 9:47 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिवक्ता सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की ओर से उदासीन रवैया अपनाने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि पिछले करीब 16 माह से राज्य सरकार अधिवक्ता सुरक्षा बिल को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से मांगी गई टिप्पणियां या स्पष्टीकरण नहीं भेज रही है.
जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गत 25 जून को राज्य के मुख्य सचिव को भेजे पत्र की कॉपी पेश की, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2023 सहित अन्य बिलों पर अपनी टिप्पणियां या स्पष्टीकरण पेश नहीं किए हैं.
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने इस संबंध में अदालत से समय मांगा गया। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की है. जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश में वकीलों पर आए दिन हमले सहित अन्य आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं. इसके बावजूद भी वकीलों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है.
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याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि साल 2020 में बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार के पास भेजा था. राज्य सरकार ने इसमें अपने स्तर पर कई अनावश्यक संशोधन कर इसे साल 2023 में विधानसभा में पेश किया था. वहीं, राज्यपाल ने इसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष भेज दिया, जहां से राज्य के मुख्य सचिव को पत्र जारी कर इस संबंध में टिप्पणियां या स्पष्टीकरण देने को कहा था.