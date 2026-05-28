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अधिवक्ता अपने दायित्व की गरिमा और गम्भीरता को समझें; न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन के शपथग्रहण समारोह में भाग लेने पहुंचे थे.

शपथ ग्रहण समारोह
शपथ ग्रहण समारोह (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 1:51 PM IST

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बाराबंकी: बहुत सारे पेशें हैं और बहुत तरह की सेवाएं हैं, लेकिन अधिवक्ता का पेशा एक दम ही अनोखा और निराला है. यह कहना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी का. न्यायमूर्ति बुधवार को बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव-2026 में विजयी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में अधिवक्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे.

बाराबंकी जिला बार सभागार में आयोजित इस समारोह में अधिवक्ताओं को सम्बोधित करते हुए न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि अधिवक्ताओं की सेवाएं लेना संवैधानिक अधिकार है कोई और दूसरे पेशे की सेवाएं लेना संवैधानिक अधिकार किसी का नही है. अगर आपके पेशे की सेवाएं लेना मुवक्किल का संवैधानिक अधिकार है तो मुवक्किल को सेवाएं देना अधिवक्ताओं का दायित्व भी हो जाता है.

इस लिए अधिवक्ता अपने दायित्व की गरिमा को गम्भीरता को समझें.इस मौके पर अधिवक्ताओं को सम्बोधित करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि बाराबंकी बार एसोसिएशन के संविधान के साथ साथ भारत के संविधान की रक्षा करने की भी शपथ होनी चाहिए और वह शपथ सिर्फ जीते हुए पदाधिकारियों तक ही सीमित नही रहनी चाहिए.

न्यायमूर्ति हाईकोर्ट सुभाष विद्यार्थी (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि एक अधिवक्ता का न्याय व्यवस्था में जितना अहम रोल है यह आवश्यक है कि अधिवक्ता उस चीज को समझें.उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधीश और अधिवक्ता न्यायरथ के दो पहिये हैं.यह बिल्कुल शास्वत और सार्वभौम सत्य है और हमने चूंकि दोनों पहियों का रोल निभाया है. इसलिए हम बिल्कुल इस बात को जानते हैं कि बिना अधिवक्ता के सहयोग के हम कितना भी चाहें हम वादकारी को न्याय देने में अक्सर असमर्थ हो जाते हैं या ये कह सकते हैं कि कम समर्थ रह जाते हैं.

न्यायमूर्ति ने कहा कि जब आपकी सहायता जब मिलती है तो हम ज्यादा एफेक्टिवली, ज्यादा तेजी से ज्यादा संख्या में वादकारियों को न्याय दे पाते हैं. इससे पहले न्यायमूर्ति ने चुनाव में जीते पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव,पारिवारिक न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश वंदना सिंह, एमएसीटी न्यायाधीश अल्पना सक्सेना,सीजेएम सुधा सिंह,जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह,पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय समेत तमाम न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे.

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