देहरादून में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, 2 घंटे सड़क को रखा जाम, चैंबर निर्माण की मांग पर बुलंद की आवाज

देहरादून में अधिवक्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. ( PHOTO- ETV Bharat )