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हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का बड़ा निर्णय, बेंच नहीं तो वोट नहीं का लिया संकल्प

अधिवक्ताओं ने बेंच नहीं तो वोट नहीं का लिया संकल्प ( Photo Credit : ETV Bharat )

उन्होंने कहा कि बीते दो दिन पूर्व जब मुख्यमंत्री मेरठ आए थे, तब उनसे मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हे रोक लिया. हालांकि बाद में अधिवक्ताओं का एक डेलिगेशन मुख्यमंत्री से मिल कर अपनी बात रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस मामले को लेकर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट जाएं. इसके बाद से अधिवक्ता मायूस हैं.

हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के अध्यक्ष और मेरठ जिला बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी परवेज आलम ने कहा कि 50 सालों से अधिवक्ताओं द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट बेंच की मांग की जा रही है. लेकिन हमारी मांगों को अंसुना किया जा रहा है.

मेरठ: हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है. बुधवार को जहां अधिवक्ताओं ने 22 जिलों में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया, वहीं अब बेंच नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ न्याय यात्रा निकालने का एलान कर दिया है.



केंद्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनुज शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत कराया गया था और उन्हें यह भी बताया गया था कि जब देश के लद्दाख में जहां की जनसंख्या लगभग ढाई से 3 लाख के आसपास है, वहां बैंक हो सकता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो काफी बड़ा है. ऐसे में यहां बेंच क्यों नही.

हाईकोर्ट बेंच की मांग (Photo Credit : ETV Bharat)

परवेज आलम ने बताया कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है, अगर आप एक बार इस पर विचार कर लें तो पश्चिम को हाई कोर्ट का बेंच मिल सकता है, उन्होंने बताया कि सीएम योगी के वक्तव्य से सभी अधिवक्ताओं को निराशा और मायूसी हाथ लगी है.



अनुज शर्मा ने कहा कि इसी विषय को लेकर आज अधिवक्ताओं की आपात बैठक बुलाई गई थी, जिसमें निंदा प्रस्ताव लाया गया है, परवेज आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अधिवक्ता अपनी मांग को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर खत्म कर दें, जबकि सुप्रीम कोर्ट के CJI से भी डेलिगेशन की पूर्व में मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार प्रस्ताव बनाकर भेजे, तो आगे की कार्यवाही हो सकेगी.

बेंच नहीं तो वोट नहीं (Photo Credit : ETV Bharat)



अधिवक्ताओं में इस बात का भी रोष है कि जब डेलिगेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा तो वहां जिले के तमाम जनप्रतिनिधि थे, लेकिन किसी ने एक बार भी अधिवक्ताओं की मांग का समर्थन नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से खामोश बने रहे.

अधिवक्ताओं ने यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को अब और भी मुखर होकर उठाने के लिए रणनीति बना रहे हैं.

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