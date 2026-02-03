ETV Bharat / state

11th की छात्रा से कार में दुष्कर्म फिर वीडियो बनाया, कोर्ट पहुंचते ही आरोपी को वकीलों ने पीटा

दुष्कर्म के आरोपी पर टूट पड़े वकील ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की कोर्ट में पिटाई हो गई. कोहेफिजा थाना क्षेत्र में 11 वीं की नाबालिग छात्रा से कार में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. इसी दौरान कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हो गया. गुस्साए वकीलों ने आरोपी को घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी. हालात बिगड़ते देख पुलिस और वकीलों के बीच झूमाझटकी और तीखी बहस भी हो गई, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं. नाबालिग से कार में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग आरोप हैं कि 11वीं की नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर आरोपी ने अपनी कार में उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके दौरान आरोपी ने पीड़िता का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया. आरोप ये भी हैं कि आरोपी द्वारा पीड़िता के वीडियो बनाकर उस पर साथ आने और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पेशी के दौरान जैसे ही आरोपी को कोर्ट परिसर में लाया गया, वहां मौजूद वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला. देखते ही देखते वकीलों ने आरोपी को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी.