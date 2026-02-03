11th की छात्रा से कार में दुष्कर्म फिर वीडियो बनाया, कोर्ट पहुंचते ही आरोपी को वकीलों ने पीटा
भोपाल में दुष्कर्म के आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान बवाल, वकीलों ने जमकर कर दी पिटाई, कोहेफिजा क्षेत्र में की थी वारदात
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 3:53 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की कोर्ट में पिटाई हो गई. कोहेफिजा थाना क्षेत्र में 11 वीं की नाबालिग छात्रा से कार में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. इसी दौरान कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हो गया. गुस्साए वकीलों ने आरोपी को घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी. हालात बिगड़ते देख पुलिस और वकीलों के बीच झूमाझटकी और तीखी बहस भी हो गई, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं.
नाबालिग से कार में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग
आरोप हैं कि 11वीं की नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर आरोपी ने अपनी कार में उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके दौरान आरोपी ने पीड़िता का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया. आरोप ये भी हैं कि आरोपी द्वारा पीड़िता के वीडियो बनाकर उस पर साथ आने और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पेशी के दौरान जैसे ही आरोपी को कोर्ट परिसर में लाया गया, वहां मौजूद वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला. देखते ही देखते वकीलों ने आरोपी को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी.
एमपी नगर थाना प्रभारी जय हिन्द शर्मा ने बताया, '' रेपिस्ट के साथ वकीलों के द्वारा मारपीट की कोई शिकायत नहीं मिली है. अगर शिकायत आती है तो नियमनुसार कार्रवाई की जाएगी.
पीड़िता के बनाए कई अश्लील वीडियो
पुलिस के मुताबिक पीड़िता शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती है और आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया फिर उसके साथ कोहेफिजा क्षेत्र में जबरन दुष्कर्म किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने वीडियो बनाकर पहले पीड़िता से पैसों की डिमांड की और अपने धर्म को अपनाने का जोर दिया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था. कोहेफिजा थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल शुक्ला ने बताया, '' आरोपी अक्सर छात्रा की सहेली से मिलने स्कूल के आसपास आता था. इसी सहेली के माध्यम से उसकी पहचान पीड़िता से हुई. पिछले साल जुलाई में आरोपी ने पीड़िता को भोपाल घुमाने के बहाने बुलाया और खानूगांव के सुनसान इलाके में ले गया. वहां कार के अंदर आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर आरोपी ने 11वीं की छात्रा को शादी का झांसा देकर उसे चुप करा दिया था.
इधर भोपाल कोर्ट से कोहेफिजा पुलिस को दो दिन की रिमांड मिल गई है. अब पुलिस आरोपी की कुंडली खांगली जा रही है. इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने अन्य किसी लड़की के साथ ऐसी हैवानियत तो नहीं की.