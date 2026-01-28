ETV Bharat / state

धनबाद में बार एसोसिएशन का मार्ग बंद होने से अधिवक्ताओं में आक्रोश, सड़क पर उतरकर किया न्यायिक कार्य के बहिष्कार का ऐलान

धनबाद में बार एसोसिएशन का रास्ता बंद होने की वजह से अधिवक्ताओं में रोष फैल गया है. वे इसके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं.

Advocates angry over closure road
पुलिस वाहन के सामने एकत्रित अधिवक्ता (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 28, 2026 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: सदर अस्पताल परिसर के भीतर स्थित धनबाद बार एसोसिएशन के आवागमन मार्ग को बंद किए जाने से अधिवक्ताओं में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है. ये मार्ग लंबे समय से अधिवक्ताओं के दैनिक आवागमन के साथ-साथ वाहन पार्किंग के लिए उपयोग में लाया जा रहा था, लेकिन हाल ही में जिला प्रशासन ने इस रास्ते को बाउंड्री वॉल बनाकर पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे अधिवक्ताओं को आने जाने में परेशानी हो रही है.

बार एसोसिएशन के भवन से जुड़ा है बंद मार्ग

इस मामले में अधिवक्ताओं का कहना है कि बार एसोसिएशन का भवन भी इसी मार्ग से जुड़ा है, रास्ता बंद होने की वजह से न केवल अधिवक्ताओं बल्कि न्यायालय में आने वाले वादकारियों और आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है. इससे न्यायिक कार्यों की सुचारू व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. इस निर्णय के विरोध में बुधवार को धनबाद बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर धनबाद कोर्ट परिसर से रणधीर वर्मा चौक तक विरोध मार्च निकाला. मार्च के दौरान अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल समाधान की मांग की.

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव के बयान (Etv bharat)

स्थायी समाधान नहीं होने से बढ़ी नाराजगी

इधर, बार एसोसिएशन का आरोप है कि इस समस्या पर पूर्व में कई बार जिला प्रशासन से वार्ता हुई थी, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही दिया गया. अब तक कोई ठोस और स्थायी समाधान नहीं निकलने से अधिवक्ताओं में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है.

जिला प्रशासन पर उदासीनता का आरोप

बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि अधिवक्ता कानून के संरक्षक होते हैं और हमेशा प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग करते आए हैं. बावजूद इसके इस मामले में प्रशासन की उदासीनता समझ से परे है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही रास्ता बहाल नहीं किया गया तो गुरुवार से धनबाद में अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बंद किया जाएगा. वहीं बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधे गोस्वामी ने भी प्रशासन से संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द निर्णय लेने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- जामताड़ा एसडीओ के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, कोर्ट बहिष्कार करने की चेतावनी, जानें पूरा माजरा

हजारीबाग में पुलिस और अधिवक्ता आमने-सामने, कोर्ट में दारोगा की पिटाई का मामला

बाबूलाल मरांडी की भतीजी से रिश्वत मांगकर बुरे फंसे अधिवक्ता, कार्रवाई के लिए बार एसोसिएशन को पत्र लिखा

TAGGED:

बार एसोसिएशन का रास्ता बंद
ADVOCATES ANGRY CLOSURE ROAD
BAR ASSOCIATION ROAD IN DHANBAD
धनबाद में सड़क पर उतरे अधिवक्ता
CLOSURE OF BAR ASSOCIATION ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.