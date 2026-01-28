ETV Bharat / state

धनबाद में बार एसोसिएशन का मार्ग बंद होने से अधिवक्ताओं में आक्रोश, सड़क पर उतरकर किया न्यायिक कार्य के बहिष्कार का ऐलान

धनबाद: सदर अस्पताल परिसर के भीतर स्थित धनबाद बार एसोसिएशन के आवागमन मार्ग को बंद किए जाने से अधिवक्ताओं में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है. ये मार्ग लंबे समय से अधिवक्ताओं के दैनिक आवागमन के साथ-साथ वाहन पार्किंग के लिए उपयोग में लाया जा रहा था, लेकिन हाल ही में जिला प्रशासन ने इस रास्ते को बाउंड्री वॉल बनाकर पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे अधिवक्ताओं को आने जाने में परेशानी हो रही है.

बार एसोसिएशन के भवन से जुड़ा है बंद मार्ग

इस मामले में अधिवक्ताओं का कहना है कि बार एसोसिएशन का भवन भी इसी मार्ग से जुड़ा है, रास्ता बंद होने की वजह से न केवल अधिवक्ताओं बल्कि न्यायालय में आने वाले वादकारियों और आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है. इससे न्यायिक कार्यों की सुचारू व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. इस निर्णय के विरोध में बुधवार को धनबाद बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर धनबाद कोर्ट परिसर से रणधीर वर्मा चौक तक विरोध मार्च निकाला. मार्च के दौरान अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तत्काल समाधान की मांग की.

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव के बयान (Etv bharat)

स्थायी समाधान नहीं होने से बढ़ी नाराजगी