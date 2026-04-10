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कैट बार चुनाव आज, हाईकोर्ट ने नियुक्त किए दो पर्यवेक्षक

हाईकोर्ट ने निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सौंपा दायित्व.

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कैट बार  चुनाव. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 8:32 AM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह व सतीश चतुर्वेदी को आज आयोजित हो रहे कैट बार एसोसिएशन के चुनाव का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. कोर्ट ने इन्हें निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने का दायित्व सौंपा है. हाईकोर्ट बार के महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा दोनों पर्यवेक्षकों का सहयोग करेंगे.

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने संतोष कुमार कुशवाहा व चार अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. अधिवक्ता हरवंश सिंह ने बताया कि अनुरोध पर कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की. कैट बार एसोसिएशन का चुनाव 10 अप्रैल को होना है, जिसमें निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंका व्यक्त करते हुए याचिका की गई.

साथ ही कोर्ट से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की गई थी. कैट बार की एल्डर कमेटी के चेयरमैन ओपी गुप्ता ने कहा कि याचियों की आशंका निराधार है, चुनाव निष्पक्ष होगा. फिर भी याची की आशंका निर्मूल करने के लिए सदस्य अधिवक्ता को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है. इस पर कोर्ट ने दो नाम मांगे और फिर दोनों उक्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया. कोर्ट ने इन्हें निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने का दायित्व सौंपा है. कहा कि पर्यवेक्षक चुनाव पूरी पारदर्शिता से कराना सुनिश्चित करें.

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