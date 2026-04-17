डीडवाना के वकील से पुलिस दुव्यर्वहार मामला, हाईकोर्ट वकीलों का आंदोलन को समर्थन
वकीलों ने शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी रखा धरना-प्रदर्शन. वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया.
Published : April 17, 2026 at 5:12 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना में वकील से पुलिस के दुव्यर्वहार मामले में जारी आंदोलन को हाईकोर्ट एडवोकेट्स का समर्थन मिला है. राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील शुक्रवार को धरनास्थल पहुंचे. इनका कहना था, हाईकोर्ट ने आम आदमी के प्रति पुलिस के व्यवहार की जांच के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन यह कमेटी डीडवाना में नहीं है. पुलिस का व्यवहार वकील ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति गरिमापूर्ण होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आज भी अंग्रेजों के जमाने के हिसाब से बर्ताव कर रही है. इधर, वकीलों का धरना प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी रहा. वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया.
हाईकोर्ट वकील रजाक खान हैदर ने कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो जनता से रुखा एवं अनुचित व्यवहार करते हैं. ऐसे पुलिस अधिकारियों को जनता से व्यवहार करने का सलीका सिखाया जाना चाहिए. वकीलों ने थानाधिकारी को हटाने और एसपी का तबादला करने की मांग की. उन्होंने कहा कि मांगें माने जाने तक वकीलों का आंदोलन जारी रहेगा.
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उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने दो जजमेंट दिए, जिनमें दो अलग-अलग कमेटी बनाने के निर्देश थे. कमेटी में जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी के साथ बार एसोसिएशन सदस्य एवं पुलिस के सदस्यों को मिलकर मामले सुलझाने चाहिए. सरकार को तत्काल दोनों अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आमजन में अच्छा मैसेज जाए. एडवोकेट जयप्रकाश चौधरी ने कहा कि हमारे सीनियर अधिवक्ता हकीम खान के साथ डीडवाना थाने गए तो थाना अधिकारी ने बदतमीजी की. थाना प्रभारी की शिकायत लेकर एसपी के पास गए तो वे चैंबर से बाहर नहीं निकली और हमारी बात भी नहीं सुनी. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. कार्रवाई होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा. आगे बार एसोसिएशन निर्णय लेगी, जिसके साथ सभी वकील हैं.
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