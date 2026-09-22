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सरदारशहर एसडीएम कार्यालय में अधिवक्ता ने किया आत्महत्या का प्रयास, रीडर की कार्यशैली से परेशान थे

उपखंड अधिकारी ने कहा कि कलेक्टर को मामले से अवगत करवाया जाएगा और रीडर को कार्यालय से हटवाने की कार्रवाई की जाएगी.

Advocate Tries Attempt Self Killing
अधिवक्ता को संभालते अन्य वकील (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
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चूरू: सरदारशहर में उपखंड अधिकारी के रीडर से परेशान अधिवक्ता दिलीप सिंह ने कार्यालय में आत्महत्या का प्रयास किया. मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने तत्काल बीच-बचाव कर उन्हें बचा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. मामला एसडीएम कार्यालय में कार्यरत रीडर से जुड़ा बताया जा रहा है. अधिवक्ताओं ने रीडर पर फाइलों में गड़बड़ी करने और बैक डेट में फैसले किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए. घटना की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. एसडीएम महिपाल सिंह राजावत भी तत्काल कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली.

बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित ने आरोप लगाया कि एसडीएम कार्यालय में कार्यरत रीडर के खिलाफ अधिवक्ताओं ने पहले भी धरना दिया था. उन्हें एपीओ करवाया गया था. राजपुरोहित ने बताया कि हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें फाइलों में पुरानी तारीख में फैसले किए जाने का आरोप है. इसी को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है.

एसडीएम कार्यालय में अधिवक्ता ने किया आत्महत्या का प्रयास (ETV Bharat Churu)

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उन्होंने बताया कि आज उनके साथी अधिवक्ता दिलीप सिंह ने रीडर से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया. मौके पर कई अधिवक्ता मौजूद होने के कारण समय रहते उन्हें रोक लिया गया और कोई बड़ी घटना नहीं हुई. अधिवक्ता दिलीप सिंह ने आरोप लगाया कि कहा कि रीडर बैक डेट में फैसला करते हैं. उन्हें परेशान करते हैं.

एसडीएम महिपाल सिंह राजावत ने बताया कि वे उपसभापति चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया में थे. घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कार्यालय पहुंचे और अधिवक्ताओं से पूरे मामले की जानकारी ली. मामले से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया जाएगा और रीडर को एसडीएम कार्यालय से हटवाने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगे हैं, उनकी जांच की जाएगी. मौके पर फिलहाल शांति बनी हुई है. अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि रीडर को एसडीएम कार्यालय से एक दिन के भीतर नहीं हटाया गया, तो वे दोबारा धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अधिवक्ताओं में आक्रोश है.

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