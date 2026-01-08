ETV Bharat / state

सिद्धार्थ साह बने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जी नरेंद्र ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

अतिरिक्त न्यायाधीश पद की शपथ लेते सिद्धार्थ साह ( Photo courtesy - Uttarakhand High Court )