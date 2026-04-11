मिर्जापुर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या; पत्नी गांव की प्रधान, पुरानी रंजिश सामने आई
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचे साक्ष्य कलेक्ट किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 12:03 PM IST
मिर्जापुर: पेशे से अधिवक्ता और ग्राम प्रधान के पति राजीव सिंह उर्फ रिंटू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शनिवार सुबह-सुबह हुई इस वारदात से हड़कंप मच गया. घटना कटरा कोतवाली के सद्भावना नगर इलाके की है.
राजीव सिंह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. तभी एक बाइक से दो बदमाश पहुंचे. एक ने देशी तमंचा निकालकर राजीव सिंह को बेहद नजदीक से गोली मार दी. स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई.
हत्या का CCTV सामने आया: वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बाइक से फरार हो गए. घटना का CCTV भी वायरल है. पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचे साक्ष्य कलेक्ट किए हैं. आरोपी के बारे में लीड भी मिली है. परिजनों से तहरीर लेकर केस दर्ज किया जा रहा है. साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हैं. मामले के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.
पुरानी रंजिश में हत्या: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक राजीव कुमार सिंह और हत्यारोपी दोनों ग्राम सभा देवरी के ही रहने वाले हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. अंदेशा है कि इसी विवाद में हत्या की गई है.
बाइक नहीं हुई स्टार्ट: CCTV में साफ दिख रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद जब बदमाश भागने लगे तो उनकी बाइक ने धोखा दिया. 10-15 किक मारने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई.
इस दौरान कुछ लोग बदमाशों के पास पहुंचने लगे, लेकिन उन्होंने तमंचा दिखाकर लोगों को डरा दिया. इसके बाद गोली मारने वाले आरोपी ने बाइक स्टार्ट की और दोनों वहां से फरार हो गए.
ग्राम प्रधान के पति राजीव सिंह पर इसके पहले भी दो बार जानलेवा हमला किया जा चुका था. इसको लेकर पुलिस को एप्लीकेशन देकर हत्या के आशंका जताई गई थी. इसके बावजूद पुलिस ने राजीव कुमार सिंह के एप्लीकेशन का संज्ञान नहीं लिया.
कौन है हमलावर राजेंद्र सोनकर: पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, हमलावर राजेंद्र सोनकर है. वह भी ग्राम देवरी का ही रहने वाला है. उसी ने पुरानी रंजीश को लेकर गोली मारी है.
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