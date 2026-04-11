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मिर्जापुर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या; पत्नी गांव की प्रधान, पुरानी रंजिश सामने आई

मिर्जापुर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )