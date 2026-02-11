ETV Bharat / state

रामपुर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या; जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क से हुई कहासुनी, वकील की पत्नी भी घायल

रामपुर : जनपद के जिला पंचायत कार्यालय में बुधवार दोपहर एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि कार्यालय पर तैनात क्लर्क ने कहासुनी के बाद लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मार दी. हमले में अधिवक्ता की पत्नी भी घायल हुई हैं. जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि असगर अली क्लर्क है. अधिवक्ता फारुख खान जिला पंचायत कार्यालय में उसके कक्ष में गए थे. उनकी कुछ कहासुनी हुई है. इस पर असगर अली ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अधिवक्ता के गोली मार दी, जिससे उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई. उनकी पत्नी घायल हैं. उनका भी जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है. हत्यारोपी क्लर्क को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

जानकारी के मुताबिक, बुधवार दोपहर को अधिवक्ता फारुख खान जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत अपनी पत्नी गोसिया निशी से मिलने पहुंचे थे. इस बीच वहां कार्यरत असगर अली से मामूली कहासुनी हो गई. आरोप है कि असगर अली ने अधिवक्ता फारूख खान को गोली मार दी, जिससे पूरे जिला पंचायत में अफरा-तफरी मच गई.