ETV Bharat / state

रामपुर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या; जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क से हुई कहासुनी, वकील की पत्नी भी घायल

पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

अधिवक्ता फारुख खान (फाइल फोटो)
अधिवक्ता फारुख खान (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर : जनपद के जिला पंचायत कार्यालय में बुधवार दोपहर एक अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि कार्यालय पर तैनात क्लर्क ने कहासुनी के बाद लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मार दी. हमले में अधिवक्ता की पत्नी भी घायल हुई हैं. जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि असगर अली क्लर्क है. अधिवक्ता फारुख खान जिला पंचायत कार्यालय में उसके कक्ष में गए थे. उनकी कुछ कहासुनी हुई है. इस पर असगर अली ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अधिवक्ता के गोली मार दी, जिससे उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई. उनकी पत्नी घायल हैं. उनका भी जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है. हत्यारोपी क्लर्क को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

जानकारी के मुताबिक, बुधवार दोपहर को अधिवक्ता फारुख खान जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत अपनी पत्नी गोसिया निशी से मिलने पहुंचे थे. इस बीच वहां कार्यरत असगर अली से मामूली कहासुनी हो गई. आरोप है कि असगर अली ने अधिवक्ता फारूख खान को गोली मार दी, जिससे पूरे जिला पंचायत में अफरा-तफरी मच गई.

जिसके बाद घायल अधिवक्ता को अस्पताल के लिए ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही अधिवक्ता की मौत हो गई. इस दौरान भारी तादाद में अधिवक्ता जिला अस्पताल पहुंच गए. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रामपुर और जिलाधिकारी रामपुर भारी पुलिस बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

घटना के बाद मौके पर मोजूद अधिवक्ताओं ने कार्रवाई की मांग की. परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. घायल महिला का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है.

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में ड्राइवर की हत्या कर लूटी गई कार बरामद, रिमांड पर लाए गए आरोपी ने खोले चौंकाने वाले राज

TAGGED:

RAMPUR NEWS
ADVOCATE MURDERED IN RAMPUR
ADVOCATE SHOT IN RAMPUR
DISTRICT PANCHAYAT OFFICE
RAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.