कटनी में अधिवक्ता के साथ अभद्रता का आरोप, नाराज वकीलों का निगम ऑफिस के सामने हल्लाबोल
कटनी में अतिक्रमण हटाने के दौरान वरिष्ट वकील के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की. अधिकारी की नियुक्ति पर उठे सवाल. जय प्रकाश पटेल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:21 PM IST
कटनी: कटनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अधिवक्ता के साथ कथित अभद्रता से नाराज वकीलों ने निगम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. वकीलों का आरोप है कि नगर निगम अतिक्रमण दस्त प्रभारी मानवेंद्र सिंह द्वारा अधिवक्ता अशोक कुमार जैन के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की किया गया. यह आंदोलन जिला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में किया गया.
नगर निगम कार्यालय में वकीलों का हल्लाबोल
मामला मंगवार शाम घंटाघर क्षेत्र का है. यहां नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता कबाड़ का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था. इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन मौके पर पहुंचे. जहां अतिक्रमण प्रभारी मानवेंद्र सिंह और अशोक जैन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. अधिवक्ता का आरोप है कि कार्रवाई का विरोध करने पर उनके साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की की गई. घटना से नाराज वकील गुरुवार को नगर निगम पहुंचे और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
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अतिक्रमण अधिकारी पर अवैध वसूली का आरोप
जिला बार संघ के अध्यक्ष अमित शुक्ला ने बताया, "हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन के साथ कथा कथित अतिक्रमण अधिकारी द्वारा धक्का मुक्की की गई है. उनकी अवैध नियुक्ति है. उसकी तैनाती जल निरीक्षण के लिए हुई है, लेकिन उन्हें अतिक्रमण अधिकारी बनाया गया है. उन्हे इसलिए अतिक्रमण अधिकारी बनाया गया है, क्योंकि वे गरीबों से पैसे वसूलकर नगर निगम को देते हैं. उन्होंने लोगों से कई बार गालीगलौज किया है. इसकी शिकायत जिला अधिकारी से भी किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई."
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पीड़ित कबाड़ दुकानदार अजहरुद्दीन ने आरोप लगाते हुए कहा, "अतिक्रमण अधिकारी कई बार मेरे पास पैसे लेने के लिए आए, जब हमने रुपये देने से इंकार कर दिया तो कल बुधवार को उन्होंने हमारी दुकान को सील कर दिया. इसकी सूचना मिलते ही हमारे वकील ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का विरोध किया. इस दौरान अधिकारी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया."