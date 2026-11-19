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कटनी में अधिवक्ता के साथ अभद्रता का आरोप, नाराज वकीलों का निगम ऑफिस के सामने हल्लाबोल

कटनी में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )

कटनी: कटनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अधिवक्ता के साथ कथित अभद्रता से नाराज वकीलों ने निगम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. वकीलों का आरोप है कि नगर निगम अतिक्रमण दस्त प्रभारी मानवेंद्र सिंह द्वारा अधिवक्ता अशोक कुमार जैन के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की किया गया. यह आंदोलन जिला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में किया गया.