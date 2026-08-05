10 साल बाद राजस्थान बार काउंसिल में सीकर की दमदार वापसी, प्रशांत शर्मा ने 2615 वोट से जीता चुनाव
इस जीत को सीकर के अधिवक्ताओं ने सामूहिक सफलता बताया. बार एसोसिएशन परिसर में प्रशांत वर्मा का जोरदार स्वागत किया गया.
Published : August 5, 2026 at 6:29 PM IST
सीकर: राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव में सीकर के अधिवक्ता प्रशांत शर्मा ने शानदार जीत दर्ज की है. प्रदेशभर के अधिवक्ताओं के मतदान के बाद घोषित परिणामों में प्रशांत शर्मा राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए हैं. उनकी जीत के साथ ही सीकर बार एसोसिएशन में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लंबे समय बाद सीकर को राजस्थान बार काउंसिल में प्रतिनिधित्व मिला है.
राजस्थान बार काउंसिल के 25 सदस्यीय चुनाव में पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने मतदान किया. प्रशांत शर्मा को 2615 वोट मिले और उन्होंने 25 निर्वाचित सदस्यों में छठा स्थान हासिल किया. जीत के बाद बार एसोसिएशन परिसर में जोरदार स्वागत किया गया. इस जीत को सीकर के अधिवक्ताओं ने सामूहिक सफलता बताया. परिणामों को लेकर पूरे दिन उत्सुकता बनी रही. इसे देखते हुए सीकर बार एसोसिएशन के सभागार में एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, जहां बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्र होकर चुनाव परिणाम देख रहे थे. जैसे ही प्रशांत शर्मा की जीत की आधिकारिक घोषणा हुई, सभागार तालियों और नारों से गूंज उठा.
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जीत के बाद प्रशांत शर्मा का बार एसोसिएशन परिसर में जोरदार स्वागत किया गया. अधिवक्ताओं ने उन्हें साफा पहनाकर और फूल-मालाओं से सम्मानित किया. अधिवक्ताओं ने उन्हें साफा पहनाकर और फूल-मालाओं से सम्मानित किया. वकीलों ने कहा कि अब सीकर के अधिवक्ताओं की आवाज सीधे बार काउंसिल तक पहुंचेगी.
यह अधिवक्ताओं के विश्वास की जीत: नवनिर्वाचित सदस्य प्रशांत शर्मा ने कहा कि यह जीत सभी अधिवक्ताओं के विश्वास की जीत है. उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता अधिवक्ता हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं का समाधान और लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाना होगी. अधिवक्ता अंकुर बहड़ ने कहा कि लंबे समय बाद सीकर को बार काउंसिल में प्रतिनिधित्व मिला है, जो बेहद खास उपलब्धि है.