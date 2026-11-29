रामायण की मर्यादा बचाने अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर की अंतरराष्ट्रीय पहल, 13 देशों के सेंसर बोर्ड को भेजे वाल्मीकि रामायण के प्रमाण
Ramayana Film Controversy रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म रामायण भाग 1 के समीक्षा की मांग की है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 4:08 PM IST
रायपुर: भगवान श्रीराम और माता सीता की मर्यादा के साथ रामायण की मूल कथा की सच्चाई बनी रहे, इसके लिए रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय सहित 13 देशों के फिल्म सेंसर बोर्ड को पत्र भेजा है. इस पत्र में उन्होंने रामायण पर बनी फिल्म 'रामायण' (भाग 1) की समीक्षा करने की मांग की है. उन्होंने उसमें सही जानकारी देने वाला डिस्क्लेमर लगाने की मांग की है.
13 देशों की संस्थाओं को भेजा पत्र
अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने कुवैत, UAE, ब्रिटेन, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, सऊदी अरब, कतर और बहरीन की संबंधित संस्थाओं को अपना प्रतिवेदन भेजा है. इसके साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख हिंदू संगठनों को भी पत्र भेजकर इस मामले से अवगत कराया गया है.
फिल्म में सही जानकारी देने की मांग
मनोज सिंह ठाकुर का कहना है कि विदेशों में रहने वाले बहुत से लोग वाल्मीकि रामायण की मूल कथा से परिचित नहीं हैं. ऐसे में फिल्म 'रामायण' (भाग 1) में दिखाई गई घटनाओं को ही वे असली रामायण समझ सकते हैं. इसी वजह से उन्होंने मांग की है कि फिल्म में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि इसमें दिखाई गई कहानी मूल वाल्मीकि रामायण से अलग हो सकती है.
गीता प्रेस की रामायण के प्रमाण भी भेजे
इस पत्र के साथ गीता प्रेस, गोरखपुर की वाल्मीकि रामायण के पहले और दूसरे खंड के प्रमाण भी भेजे गए हैं.इनमें रामायण के मुख्य पृष्ठ और कांड-सर्ग से जुड़ी जानकारी शामिल है, ताकि संबंधित संस्थाएं मूल ग्रंथों के आधार पर तथ्यों को समझ सकें.
मेरा उद्देश्य किसी कलाकार, निर्माता या संस्था का विरोध करना नहीं है. भगवान श्रीराम की मर्यादा, माता सीता की गरिमा और रामायण की मूल कथा का सम्मान बना रहना चाहिए. पूरी दुनिया के लोगों तक रामायण की सही जानकारी पहुंचनी चाहिए- मनोज सिंह ठाकुर, अधिवक्ता एवं मुख्य याचिकाकर्ता, सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है मामला
गौरतलब है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है. अगली सुनवाई संभावित रूप से 3 दिसंबर 2026 को होनी है. मनोज सिंह ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सभी धार्मिक ग्रंथों के प्रमाणों और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा.
कुल मिलाकर, रामायण की मूल कथा और भारतीय संस्कृति की मर्यादा को दुनिया भर में बनाए रखने के लिए अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कानूनी पहल शुरू की है. अब देखना होगा कि संबंधित देश और उनकी फिल्म प्रमाणन संस्थाएं इस मांग पर क्या कदम उठाती हैं.