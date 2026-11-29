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रामायण की मर्यादा बचाने अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर की अंतरराष्ट्रीय पहल, 13 देशों के सेंसर बोर्ड को भेजे वाल्मीकि रामायण के प्रमाण

रामायण फिल्म का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ( ETV BHARAT )

रायपुर: भगवान श्रीराम और माता सीता की मर्यादा के साथ रामायण की मूल कथा की सच्चाई बनी रहे, इसके लिए रायपुर के अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय सहित 13 देशों के फिल्म सेंसर बोर्ड को पत्र भेजा है. इस पत्र में उन्होंने रामायण पर बनी फिल्म 'रामायण' (भाग 1) की समीक्षा करने की मांग की है. उन्होंने उसमें सही जानकारी देने वाला डिस्क्लेमर लगाने की मांग की है.

13 देशों की संस्थाओं को भेजा पत्र अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने कुवैत, UAE, ब्रिटेन, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, सऊदी अरब, कतर और बहरीन की संबंधित संस्थाओं को अपना प्रतिवेदन भेजा है. इसके साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख हिंदू संगठनों को भी पत्र भेजकर इस मामले से अवगत कराया गया है.