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दो साल की सजा के बाद एक्शन, अधिवक्ता महेश तिवारी पर वकालत करने से 2 वर्ष की रोक

रांची: झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद ने निचली अदालत से सजा पाए अधिवक्ता महेश तिवारी पर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए उन्हें बतौर अधिवक्ता विधि कार्य करने से दो वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. यह निर्णय हाल ही में आए न्यायालय के आदेश के आधार पर लिया गया है.

डोरंडा थाना में दर्ज हुआ था कांड

झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि डोरंडा थाना कांड संख्या 191/2012 से जुड़े मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने 30 मार्च 2026 को महेश तिवारी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं 341, 323, 354, 504 और 506 के तहत दोषी ठहराया गया था. अदालत ने उन्हें अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई, जिसमें धारा 354 के तहत दो वर्ष की सश्रम कारावास और जुर्माना भी शामिल है.

राज्य विधिज्ञ परिषद ने की कार्रवाई

उन्होंने बताया कि इस निर्णय के बाद झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिवक्ता आचरण और नियमों के तहत कार्रवाई की. परिषद को यह निर्णय झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष रितु कुमार द्वारा उपलब्ध कराए गए न्यायालय के आदेश के आधार पर प्राप्त हुआ.

इस धारा के तहत कार्रवाई