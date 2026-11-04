Exclusive: कौस्तुभ शुक्ला को मिला 'बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान', बोले- हर सम्मान के साथ बढ़ती है समाज के प्रति जिम्मेदारी
दिल्ली के एडवोकेट कौस्तुभ शुक्ला को राज्य अलंकरण सम्मान मिलने पर ईटीवी भारत ने उनसे खास बात की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 4:57 PM IST
रायपुर:छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. इसी कड़ी में कानून के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले दिल्ली निवासी एडवोकेट कौस्तुभ शुक्ला को प्रतिष्ठित 'बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान' से नवाजा गया. सम्मान मिलने के बाद ईटीवी भारत के सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह से कौस्तुभ शुक्ला से खास बात की.इस खास बातचीत में कौस्तुभ शुक्ला ने अपनी उपलब्धि, संघर्ष, सफलता के मंत्र और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर बेबाकी से विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि हर सम्मान अपने साथ एक नई जिम्मेदारी लेकर आता है.
सवाल: आज आपको बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से नवाजा गया है. इस उपलब्धि को किस रूप में देखते हैं?
जवाब: कौस्तुभ शुक्ला ने कहा कि यह सम्मान प्राप्त होने से उन्हें बेहद खुशी है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी और बढ़ गया है. हर सम्मान अपने साथ एक नई जिम्मेदारी लेकर आता है. इससे हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को और बेहतर तरीके से निभाने की प्रेरणा मिलती है.
सवाल: आपका संघर्ष कैसा रहा? कितने वर्षों की मेहनत और प्रयासों के बाद आज इस सम्मान तक पहुंचे हैं?
जवाब: इस पर शुक्ला ने कहा कि मेहनत तो हर व्यक्ति करता है और उन्होंने भी अपने हिस्से का परिश्रम किया है. हालांकि, सम्मान और सफलता के पीछे सबसे अहम भूमिका उन संस्कारों की होती है, जो हमें अपने माता-पिता से मिलते हैं. हमारे घरों में माता-पिता बचपन से जो बातें सिखाते हैं, यदि हम उन पर सही तरीके से अमल करें तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं.
सवाल: छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों को आप किस तरह देखते हैं?
जवाब: कौस्तुभ शुक्ला ने कहा कि हर सरकार अपने स्तर पर अलग-अलग दिशाओं में अच्छा काम करने का प्रयास करती है. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी विभिन्न क्षेत्रों में काफी अच्छा काम किया है. चाहे नक्सलवाद का मुद्दा हो, कला और संस्कृति का संरक्षण हो या आर्थिक विकास की बात हो, सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है.
सवाल: छत्तीसगढ़ के 26 साल के सफर को आप किस तरह देखते हैं? राज्य के गठन के समय विकास को लेकर जो उम्मीदें थीं, क्या वे पूरी हुई हैं? आने वाले समय में विकास की क्या संभावनाएं हैं?
जवाब: इस सवाल पर शुक्ला ने कहा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. इसे किसी एक मुकाम पर पहुंचकर पूर्ण नहीं माना जा सकता. दुनिया के विकसित देशों में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी कई मामलों में पीछे हैं. इसलिए जरूरी है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर और बेहतर तरीके से चलती रहे. यही वास्तविक विकास है.
सवाल: ईटीवी भारत के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
जवाब: कौस्तुभ शुक्ला ने कहा कि यदि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है और एक अच्छे समाज की रचना करनी है, तो हमें अपने पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों को अपनाना होगा. हमारे माता-पिता और दादा-दादी, नाना-नानी जीवन के जो अनुभव और सीख हमें देते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए. उनके बताए रास्ते से कभी भटकना नहीं चाहिए. यही संस्कार व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं और एक बेहतर समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान कौस्तुभ शुक्ला के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उनके विचारों में इस सम्मान से कहीं अधिक महत्व समाज के प्रति जिम्मेदारी, पारिवारिक संस्कारों और निरंतर विकास का नजरिया रखता है. उनका संदेश साफ है कि सफलता का रास्ता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि माता-पिता से मिले संस्कारों और जीवन मूल्यों को अपनाने से भी बनता है.