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Exclusive: कौस्तुभ शुक्ला को मिला 'बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान', बोले- हर सम्मान के साथ बढ़ती है समाज के प्रति जिम्मेदारी

बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से सम्मानित कौस्तुभ शुक्ला ( ETV BHARAT )

रायपुर:छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. इसी कड़ी में कानून के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले दिल्ली निवासी एडवोकेट कौस्तुभ शुक्ला को प्रतिष्ठित 'बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान' से नवाजा गया. सम्मान मिलने के बाद ईटीवी भारत के सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह से कौस्तुभ शुक्ला से खास बात की.इस खास बातचीत में कौस्तुभ शुक्ला ने अपनी उपलब्धि, संघर्ष, सफलता के मंत्र और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर बेबाकी से विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि हर सम्मान अपने साथ एक नई जिम्मेदारी लेकर आता है.

सवाल: आज आपको बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से नवाजा गया है. इस उपलब्धि को किस रूप में देखते हैं?