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भोजशाला फैसले से कायम होगी शांति, हाईकोर्ट के फैसले पर बोले मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता

मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा , '' एक लंबी लड़ाई के बाद वर्षों से चले आ रहे इस विवाद को अंततः सुलझा लिया गया है. माननीय हाई कोर्ट ने यह माना है कि भोजशाला दरअसल में वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है और यह एक हिंदू मंदिर है. इस मामले में दूसरे सभी पक्षों को भी सुना गया लेकिन एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष का दावा ज्यादा मजबूत माना गया. क्योंकि मंदिर के भीतर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह पाए गए हैं.''

जबलपुर : मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का कहना है कि भोजशाला मामले में आए फैसले से प्रदेश में शांति कायम रहेगी. क्योंकि इस तनाव की वजह से बड़ी तादाद में विवादित स्थल पर पुलिस बल तैनात करना पड़ता था. वहीं, उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष को भी धार्मिक स्थल बनाने के लिए स्थान देने की बात कही गई है लेकिन यदि दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं है तो लोकतंत्र में उसे आजादी है कि वह इस फैसले को चुनौती दे सकता है.

महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का कहना है कि वाग्देवी की मूर्ति को लेकर भी कोर्ट में चर्चा हुई है. मूर्ति वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है और उस पवित्र मूर्ति को भारत वापस लाने की भी तैयारी की जा रही है.''

भोजशाला फैसले को चुनौती दे सकता है मुस्लिम पक्ष

महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि इस मुद्दे पर दूसरे पक्षों को भी सुनाया गया. इसके बाद भी यदि दूसरे पक्षों को इस फैसले से संतुष्टि नहीं है, तो वे इसे चुनौती दे सकते हैं. वहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि यदि मुस्लिम पक्ष चाहे तो उन्हें एक जमीन अलग से आवंटित की जा सकती है, जहां वे अपना धार्मिक स्थल बन सकते हैं.

एडवोकेट जनरल ने विस्तार से बताया भोजशाला का फैसला (Etv Bharat)

एडवोकेट जनरल ने विस्तार से बताया भोजशाला का फैसला

एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा, ''भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद के संबंध में विभिन्न प्रकार की याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थीं. सभी ने अपनी-अपनी धार्मिक आस्था और उसके संवैधानिक संरक्षण, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण की मांग करते हुए इन याचिकाओं में अपील की थी. माननीय उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल 2026 से काफी लंबी और विस्तृत सुनवाई की. इन सभी याचिकाओं में सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं और मेरे साथ उपस्थित अधिवक्ताओं ने भोजशाला भवन से जुड़े विधिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक पक्षों को विस्तार से रखा.''

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उन्होंने आगे कहा, '' आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा है कि भोजशाला भवन का धार्मिक स्वरूप मां वाग्देवी सरस्वती के मंदिर का है. साथ ही यह एक पुरातात्विक व संरक्षित भवन है, जिसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, 1958 के तहत संरक्षित स्मारक माना गया है. न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि कोई अन्य धार्मिक पक्ष अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप भूमि आवंटन कराना चाहता है, तो वह राज्य शासन को अभ्यावेदन दे सकता है, जिसका विधिसम्मत निराकरण किया जाएगा. इस संबंध में विस्तृत निर्णय अभी आना शेष है. मैं अभी इतना जरूर कहूंगा कि अब एक विधिक स्पष्टता आ गई है कि भोजशाला भवन मां वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है.''