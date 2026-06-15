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शहरी निकायों में विधायकों के वोट अधिकार का मामला, AG ने बताई HC के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह

AG अनूप रतन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगर निकायों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में विधायक वोट कर पाएंगे.

महाधिवक्ता अनूप रतन
महाधिवक्ता अनूप रतन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 4:18 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए विधायकों के वोट अधिकतर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों पर रोक लगा दी है. इस मामले बोलते हुए महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि हिमाचल सरकार ने उच्च न्यायालय के के सामने जो तर्क रखा था. सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है.

महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा, 'राज्य सरकार का तर्क था कि प्रदेश में शहरी निकायों में स्थानीय विधायकों को वोट का अधिकार तेजी की विधासभा ने दिया है. शहरी निकाय के एक्ट 1994 के सेक्शन 10 के सब सेक्शन 3 के तहत ये अधिकार विधायकों को दिया गया है. विधानसभा से पारित कानून में प्रावधान किया गया है कि स्थानीय विधायक संबंधित नगर निकायों में वोट के अधिकार के साथ पदेन सदस्य होंगे. कानून में यह कहीं नहीं कहा गया है कि किस प्रकार की बैठक में विधायक हिस्सा ले पाएंगे या नहीं'.

महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की इस दलील को नहीं माना. प्रदेश उच्च न्यायालय ने शहरी निकाय अधिनियम 1994 के क्षेत्र 10 के सब सेक्शन 3 पर रोक नहीं लगाई. उच्च न्यायालय ने कहा कि नगर निकायों नगर पंचायत परिषदों और निगमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव का अधिकार केवल चुने हुए प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए. अनूप रतन ने कहा कि इस पर राज्य सरकार का तर्क था कि विधायक बड़े क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हैं ऐसे में उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए'.

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हिमाचल उच्च न्यायालय ने मुख्य याचिका पर कोई फैसला नहीं सुनाया है. लेकिन जो अंतरिम आदेश जारी किए वो मुख्य याचिका को डिसाइड करते हैं यह उचित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि केवल मनोनीत सदस्यों को चुनाव मैं हिसार लेने का अधिकार नहीं होगा ऐसे में नगर निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए विधायकों का मत अधिकार बरकरार रहेगा.

AG अनूप रतन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में जारी नगर निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में विधायक वोट कर पाएंगे. उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में नगर निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में विधायक हिस्सा ले पाएंगे हालांकि जिन नगर निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का चुनाव हो गया है और विधायक के मत का प्रभावी था ऐसे मामलों में अब उम्मीदवारों के पास केवल अपील का रास्ता होगा.

ये भी पढ़ें: शहरी निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में मतदान कर पाएंगे विधायक, HC के स्टे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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