कानपुर में जिला कोर्ट की 5वीं मंजिल से कूदकर अधिवक्ता ने दी जान, व्हाट्सएप स्टेटस पर पर लगाया सुसाइड नोट
पुलिस को मिला सीसीटीवी फुटेज, तहरीर मिलने पर दर्ज होगा मुकदमा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 7:16 PM IST
कानपुर: शहर में गुरुवार को तपती दोपहर के बीच कोतवाली क्षेत्र स्थित जिला कोर्ट से एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया. 23 साल के अधिवक्ता प्रियांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट की पांचवीं मंजिल से नीचे कूदकर जान दे दी. घटना का जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला, उसमें साफतौर से दिख रहा है कि प्रियांशु फोन पर किसी से बात कर रहे थे, फिर अचानक कूदकर सुसाइड कर लिया. इसकी पुष्टि मौके पर पहुंचे डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने की.
डीसीपी पूर्वी ने बताया कि प्रियांशु की मौत के बाद जब उनका स्मार्टफोन देखा गया तो सुसाइड नोट का स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाया हुआ था. कानपुर कोर्ट में कई अधिवक्ताओं ने उस स्टेटस का स्क्रीनशॉट भी ले रखा था. प्रियांशु किससे बात कर रहे थे, अभी ये जानकारी पुलिस को नहीं लगी. उनका किसी से विवाद हुआ, इस बात की चर्चा पूरे कोर्ट परिसर में थी.
जैसे ही कोर्ट में अधिवक्ता के सुसाइड की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को मिली, फौरन ही डीसीपी-एसीपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची. आनन-फानन पुलिस ने पहले प्रियांशु को उर्सला अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. डीसीपी पूर्वी ने कहा, प्रियांशु के पिता से बात की गई. हालांकि, वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे. अगर उनकी ओर से कोई तहरीर दी जाएगी, तो मुकदमा दर्ज होगा.
प्रियांशु की मौत के बाद वकीलों में जबर्दस्त आक्रोश देखने को मिला. वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना था पूरे परिसर में कहीं जाली नहीं लगी है. वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र शर्मा ने कहा कि कुछ दिनों पहले एक स्टेनो ने भी सुसाइड करने का प्रयास किया था. कानपुर कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को नाकाफी बताते हुए कहा, जल्द से जल्द पूरे परिसर में चारों ओर जाली लगवाई जाए.
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