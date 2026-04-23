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कानपुर में जिला कोर्ट की 5वीं मंजिल से कूदकर अधिवक्ता ने दी जान, व्हाट्सएप स्टेटस पर पर लगाया सुसाइड नोट

कानपुर में अधिवक्ता ने की खुदकुशी. ( Photo Credit; ETV Bharat )