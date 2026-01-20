ETV Bharat / state

बरेली में अधिवक्ता के भाई की गोली मारकर हत्या; लेन-देन का विवाद आया सामने, हिरासत में एक व्यक्ति

बताते हैं कि हमलावर घात लगाकर बैठे थे. योगेश को घेरा और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगते ही योगेश लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण और परिजन मौके की ओर दौड़े. घायल योगेश को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

बरेली : जिले में फरीदपुर के अंतर्गत ग्राम नवादा बिलसंडी में सोमवार शाम सरेराह अधिवक्ता के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 21 वर्षीय योगेश यादव के रूप में हुई है, जो अधिवक्ता मनोज यादव का छोटा भाई था. इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. जबकि तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

इधर, वारदात की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी संदीप सिंह और थाना प्रभारी चमन सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है. साथ ही गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. घटना के पीछे लेनदेन के विवाद की चर्चा है, हालांकि पुलिस अभी छानबीन में लगी है. साथ ही परिवार के लोगों से भी जानकारी ली है.

थाना अध्यक्ष चमन सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं.

इस हत्याकांड के बाद से नवादा बिलसंडी गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

इस बारे में एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि सुमित, राम खिलाड़ी और पीके पर हमले का आरोप है. उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. आरोपियों की तलाश में तीन टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में अमीन, उसकी पत्नी, मां और दो बेटों की गोली मारकर हत्या; कमरे में मिलीं तीन पिस्टल