गोरखपुर में नाली के विवाद में अधिवक्ता की पीट-पीटकर हत्या, लाठी-डंडे से किया हमला

गोरखपुर: जिले के नगर पंचायत बांसगांव में मामूली जल निकासी विवाद शुक्रवार को खूनी संघर्ष में बदल गया. वार्ड नंबर- 9 के निवासी और अधिवक्ता अग्निवेश सिंह को इसी विवाद में पीट-पीटकर मार डाला गया. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिवक्ता को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. मारपीट में उनके भाई नीतीश सिंह (अधिवक्ता) और पिता सुनील सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आरोपी पक्ष के एक व्यक्ति का सिर फट गया है. उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

बताते हैं कि अग्निवेश सिंह की जमीन के रास्ते नाली का पानी निकालने के लिए दूसरे पक्ष के लोगों ने ने पाइप डालने का प्रयास किया. अग्निवेश सिंह ने इसका कड़ा विरोध किया. आरोप है कि इसके बाद उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से जोरदार हमला बोल दिया. पिटाई से अग्निवेश सिंह के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिजन इसके बाद शव लेकर जिला अस्पताल पहुंचे. यहां से पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटना की सूचना मिलते ही बांसगांव कस्बे में तनाव फैल गया. भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

जानकारी मिलने पर उपजिलाधिकारी प्रदीप सिंह और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि आरोपियों की तलाश चल रही है और जल्द कार्रवाई की जाएगी. यह विवाद लंबे समय से चल रहा था. स्थानीय लोग बताते हैं कि नाली के पानी को अग्निवेश की जमीन से गुजारने का मुद्दा कई बार उठा, लेकिन कोई हल नहीं निकला.