MCB जिले में सोशल मीडिया पर अधिवक्ताओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी का मामला, जिला अधिवक्ता संघ ने FIR की मांग की
अधिवक्ता संघ मनेंद्रगढ़ ने एक आपात आमसभा बैठक आयोजित की. जिसमें फैसला लिया गया कि रघुनाथ पोद्दार के खिलाफ शिकायत की जाएगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 8, 2026 at 10:55 AM IST
मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर: जिले में सोशल मीडिया पर अधिवक्ताओं के खिलाफ अभद्र, अमर्यादित और मानहानिकारक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है. इस मामले में जिला अधिवक्ता संघ मनेंद्रगढ़ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.
इंटरव्यू के जरिए लगाए गए गंभीर आरोप
जिला अधिवक्ता संघ के अनुसार, रघुनाथ पोद्दार उर्फ कल्लू ने एक सोशल मीडिया इंटरव्यू में अधिवक्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया. यह इंटरव्यू “शराफत की दस्तक” नामक चैनल पर प्रसारित किया गया, जिसे चैनल संचालक शराफत अली ने अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया. उनके करीब 1570 फेसबुक फ्रेंड्स हैं. वीडियो को कई लोगों ने देखा और शेयर किया.
अधिवक्ताओं पर “नेक्सस” का आरोप
संघ ने बताया कि 25 जनवरी 2026 को प्रसारित इस लगभग 13 मिनट के वीडियो में रघुनाथ पोद्दार ने कहा कि राजस्व अधिकारी और कर्मचारी वकीलों के साथ मिलकर (नेक्सस) प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. अधिवक्ता संघ का कहना है कि यह बयान पूरे अधिवक्ता समुदाय की छवि को बदनाम करने वाला है.
अधिवक्ता संघ में आक्रोश
4 फरवरी 2026 को वीडियो की जानकारी मिलने के बाद जिला अधिवक्ता संघ मनेंद्रगढ़ ने एक आपात आमसभा बैठक आयोजित की. बैठक में वीडियो देखने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह वीडियो जानबूझकर अधिवक्ताओं को बदनाम करने की नीयत से बनाया और प्रसारित किया गया है.
इंटरव्यू में अधिवक्ताओं पर राजस्व अधिकारियों और अपर कलेक्टर के साथ कथित “नेक्सस” का आरोप लगाना पूरी तरह झूठा, अपमानजनक और मानहानिकारक है. इससे अधिवक्ताओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है.- अधिवक्ता संजय गुप्ता
भूमि दलाली की जांच की भी मांग
आमसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि रघुनाथ पोद्दार के खिलाफ थाना मनेंद्रगढ़ में आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा. संघ ने यह भी निर्णय लिया है कि रघुनाथ पोद्दार द्वारा कथित रूप से किए जा रहे संगठित भूमि क्रय-विक्रय और दलाली कार्यों की जांच के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया जाएगा.
प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग
जिला अधिवक्ता संघ का कहना है कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के लगाए गए ऐसे आरोप पूरे अधिवक्ता समुदाय का अपमान हैं. संघ ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर किसी वर्ग या पेशे की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचा सके.