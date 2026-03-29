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इकाना स्टेडियम में मैच देखने जाना है तो जान लीजिए ये नियम, पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकेंगे, एडवाइजरी जारी

लखनऊ : IPL 2026 के 19वें संस्करण में अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में 1 अप्रैल से हाई वोल्टेज मुकाबले होंगे. सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, स्टेडियम प्रबंधन, यूपीसीए और बीसीसीआई ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

स्टेडियम में प्रवेश के लिए दर्शक के पास वैध टिकट होना चाहिए. प्रवेश मैच शुरू होने से तीन घंटे पहले या आयोजक द्वारा तय समय पर खुलेगा. स्कैनिंग मशीन पर पढ़ने योग्य न होने या बारकोड में छेड़छाड़ पाए जाने पर प्रवेश नहीं मिलेगा. टिकट केवल एक व्यक्ति के लिए मान्य होगा और दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी.

ये सामान नहीं ले जा सकेंगे : दर्शकों को टिकट को स्टेडियम में हर समय अपने पास सुरक्षित रखना होगा और आयोजक या सुरक्षाकर्मी मांगेंगे तो प्रस्तुत करना होगा. स्टेडियम में बोतल, सिक्के, हेडफोन/ईयरबड, कप, ग्लास, लाइटर, टिन या कैन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पोर्टेबल स्पीकर, ज्वलनशील या खतरनाक पदार्थ, आतिशबाजी सामग्री, हथियार, हेलमेट, बैग, लैपटॉप, टैबलेट, पावर बैंक लेकर नहीं जा सकेंगे.

किसी भी प्रकार के व्यावसायिक, राजनीतिक, धार्मिक या आपत्तिजनक संदेश वाले बैनर, झंडे, पोस्टर या अन्य सामग्री को स्टेडियम में लाने की अनुमति नहीं होगी. सिर्फ भारत का राष्ट्रीय ध्वज, बिना किसी व्यावसायिक या प्रचारात्मक संदेश के ले जाने की अनुमति होगी. खाद्य पदार्थ और शराब को स्टेडियम के अंदर लाने की अनुमति नहीं होगी. स्टेडियम परिसर में धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

वीडियोग्राफी नहीं कर सकते : बिना अनुमति के मैच से संबंधित जानकारी, वीडियो, ऑडियो या सांख्यिकीय डेटा का प्रसारण या साझा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. किसी प्रकार की अभद्र, आपत्तिजनक, नस्लीय, भेदभावपूर्ण या धमकीपूर्ण भाषा और व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को स्टेडियम से बाहर किया जा सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा मैदान में प्रवेश करना या किसी प्रकार की वस्तु फेंकना वर्जित है.

यह भी स्पष्ट किया गया है कि मैच के समय, तिथि या स्थान में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है. अगर किसी कारणवश मैच रद्द हो जाता है या एक भी गेंद नहीं डाली जाती है तो ही टिकट राशि (प्रशासनिक शुल्क काटकर) वापस की जाएगी. अन्य किसी परिस्थिति में रिफंड प्रदान नहीं किया जाएगा. मैच के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, विशेष या परिणामी नुकसान के लिए बीसीसीआई या आयोजक किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं होंगे.

दो वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश फ्री : स्टेडियम में दो वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है. उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए अलग टिकट होना अनिवार्य है. 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को एक वयस्क के साथ आना और पूरे समय उसकी निगरानी में रहना आवश्यक होगा. उस वयस्क के पास भी मैच का वैध टिकट होना चाहिए.

लखनऊ में होने वाले IPL के मुकाबले