बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता; मंदिर प्रशासन की अपील-5 जनवरी तक ना आएं वृंदावन
नए साल के मद्देनजर प्रमुख मंदिरों में बढ़ती ही जा रही है भीड़, 15 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान.
Published : December 29, 2025 at 9:47 AM IST|
Updated : December 29, 2025 at 10:46 AM IST
मथुरा: नए साल को देखते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर, श्री राधा रमण, राधा दामोदर, प्रेम मंदिर, मां वैष्णो देवी मंदिर, श्रीकृष्ण जन्म स्थान, द्वारकाधीश, बरसाना श्री लाडली राधा रानी मंदिर, कीर्ति मंदिर गोवर्धन और गोकुल मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है. इसके मद्देनजर अब मंदिर प्रशासन ने 5 जनवरी के बाद श्रद्धालुओं से आने की अपील की है. अनुमान लगाया गया है कि नए साल पर मंदिरों में 15 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे.
होटल, ढाबा, धर्मशाला फुल: वृंदावन में बढ़ती भीड़ के कारण होटल ढाबा और धर्मशाला की बुकिंग फुल हो चुकी है. फिलहाल गेस्ट हाउस व होटल की ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह बंद कर दी गई है.
मंदिर सेवायत दिनेश गोस्वामी ने बताया कि बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में आ रहे हैं. रविवार की देर रात भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की गई है. 5 जनवरी 2026 तक श्रद्धालुओं को वृंदावन ना आने की अपील की गई है. 29 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक संभव हो तो वृंदावन आने से परहेज करें.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि देश के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इनके आगमन को लेकर प्रशासन ने यातायात और अतिरिक्त वाहन पार्किंग व्यवस्थाएं की हैं. रविवार शाम से भीड़ का अधिक दबाव के चलते मंदिरों की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं. नए साल पर 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है.
27 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक वृंदावन की यातायात व्यवस्था
प्रतिबंधित मार्ग
- छटीकरा से कस्बा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
- छटीकरा-वृदांवन मार्ग पर मल्टीलेवल पार्किंग स्थल से आगे किसी प्रकार का वाहन नहीं जा सकेगा.
- वैष्णोदेवी पार्किंग से सभी प्रकार के भारी वाहन, बड़ी बसें एवं छोटी बसें वृंदावन की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी.
- रुकमणि बिहार गोलचक्कर से वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- मथुरा-वृदांवन मार्ग पर सौ सैय्या से आगे सभी प्रकार के (भारी कॉमर्शियल चार पहिया) वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
- वृंदावन कट, पानी गांव से वृंदावन की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
- पानी घाट तिराहे यमुना पुल से परिक्रमा मार्ग की ओर वृंदावन के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
- पानी गांव चौराहा से सौ-सैय्या कस्बा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
- ग्राम जैत के पास कट एनएच-19 से तथा परिक्रमा मार्ग कट एनएच -19 से भारी वाहन, हल्के वाहन, रामताल चौराहा की ओर सुनरख रोड वृंदावन की ओर कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा.
- गोकुल रेस्टोरेंट व मसानी चौराहा से कस्बा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
पार्किंग व्यवस्था : 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक युमना एक्सप्रेस-वे से कस्बा वृन्दावन की ओर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को निम्न पार्किंग स्थलों में पार्क कराये जायेंगे.
- शिवा ढाबा के सामने पार्किंग.
- भोपत ढाबा पार्किंग.
- पैराग्लाइडिंग पार्किंग.
- पानी गांव पशु पैठ (बड़े वाहन बस, इत्यादि).
- पवन हंस हैलीपैड.
- मंडी पार्किंग.
- दारुक पार्किंग.
