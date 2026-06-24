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प्री-मानसून को लेकर चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों की एडवाइजरी, जानें बारिश के मौसम में कैसे रखें अपना ध्यान

चंडीगढ़: तेज आंधी और बारिश के दौरान हाल के दिनों में देखा गया है कि कई लोग हादसों के शिकार हो गए. भारी बारिश और आंधी तूफान के कारण बीते दिनों ही पीजीआई में कई लोगों को भर्ती होना पड़ा था. पीजीआई के अनुसार 15 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 2 की मौत हो गई. ज्यादातर लोग भारी बारिश और तूफान के शिकार हुए थे. इनमें सड़क हादसे, पेड़ गिरना, उड़ती टीन की चादरों की चपेट में आना और बिजली से जुड़े हादसों से जुड़े मामले थे.

तूफान के बाद PGI में बढ़े हादसों के मामले, (ETV Bharat)

क्या बोले पीजीआई के डॉक्टर: PGI के न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. राजेश छाबड़ा ने बताया कि "मौसम विभाग की ओर से पहले ही खराब मौसम की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कई लोग बाहर निकले और हादसों का शिकार हो गए. अस्पताल पहुंचे मरीजों में कई ऐसे लोग थे जो दोपहिया वाहन चला रहे थे. कुछ बाइक फिसलने से घायल हुए तो कुछ तेज हवा और खराब दृश्यता के कारण दुर्घटनाओं का शिकार हो गए. कई मामलों में हेलमेट नहीं पहनने की बात भी सामने आई.

चेतावनी नहीं मानने पर ज्यातर लोग हुए हादसे के शिकारः एक 52 वर्षीय व्यक्ति बाइक फिसलने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति तेज हवा के दौरान बाइक चलाते समय बिजली के खंभे से टकरा गया और उसके सिर में गंभीर चोट आई. वहीं 13 साल का एक बच्चा उड़कर आए टीन शेड की चपेट में आ गया. उसे सिर में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल लाया गया. उस रात आए ज्यादातर मामलों में हादसों से बचा जा सकता था. अगर लोग मौसम की चेतावनी को गंभीरता से लेते और खराब मौसम के दौरान घरों में रहते तो कई लोग गंभीर चोटों से बच सकते थे.

'मौसम और स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी को मानें': डॉ. राजेश छाबड़ा ने कहा कि "मौसम संबंधी चेतावनी सिर्फ सूचना नहीं होतीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए जारी की जाती हैं." उन्होंने लोगों से अपील की कि तेज आंधी, बारिश या बिजली गिरने की आशंका के दौरान गैर-जरूरी यात्रा से बचें. खासकर दोपहिया वाहन चलाने से परहेज करें और यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो हेलमेट जरूर पहनें. उन्होंने कहा कि "अस्पताल में आने वाले कई मरीजों की चोटें ऐसी थीं जिन्हें थोड़ी सावधानी बरतकर रोका जा सकता था. मौसम खराब होने पर जल्दबाजी करने की बजाय सुरक्षित स्थान पर रुकना बेहतर विकल्प है."