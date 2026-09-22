कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की एडवाइजरी काउंसिल गठित, आर्थिक एवं सियासी स्थिति पर होगा मंथन
काउंसिल में प्रदेश के चार पूर्व मंत्रियों एवं तीन विधायकों को किया शामिल. इसमें कुल 65 सदस्य हैं.
Published : September 22, 2026 at 7:04 PM IST
जयपुर: कांग्रेस ने ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग के बाद अब कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की भी एडवाइजरी काउंसिल गठित की है. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राजस्थान की स्टेट एडवाइजरी काउंसिल में प्रदेश के 65 नेताओं को सदस्य बनाया है. काउंसिल में तीन विधायक, चार पूर्व मंत्री और पांच पूर्व एमएलए भी शामिल किए. इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव रेहाना रियाज को भी काउंसिल का सदस्य बनाया है.
काउंसिल में प्रदेश के ये प्रमुख अल्पसंख्यक नेता : अल्पसंख्यक विभाग की स्टेट एडवाइजरी काउंसिल में विधायक रफीक खान, अमीन कागजी एवं हाकम अली, पूर्व मंत्री दुरू मियां, नसीम अख्तर इंसाफ,जाहिदा खान और सालेह मोहम्मद को सदस्य बनाया है. पूर्व विधायक दानिश अबरार, साफिया जुबेर, वाजिब अली,रफीक मंडेलिया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव रिहाना रियाज समेत 65 सदस्य बनाए गए हैं.
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सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर मंथन: प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को लेकर अल्पसंख्यक एडवाइजरी काउंसिल मंथन करेगी. उसकी रिपोर्ट तैयार कर विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को देगी. उसके बाद इस रिपोर्ट को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सौंपी जाएगी.
जल्द होगी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक: राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौपदार ने कहा, प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात पर मंथन के लिए जल्द एडवाइजरी काउंसिल की बैठक जयपुर में होगी. इसमें देश की आजादी से लेकर अब तक अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़ेपन और मुख्यधारा में लाने के लिए कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर काउंसिल अपने सुझाव पार्टी हाईकमान को देगी.
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हिस्सेदारी की मांग कर चुके हैं राहुल: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सत्ता और संगठन में एससी-एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात कई बार सार्वजनिक मंचों पर कर चुके हैं. यही वजह है कि पार्टी ने अपनी संगठनात्मक नियुक्तियों में भी एससी-एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग प्रतिनिधित्व दिया है.
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