ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के तहत एडवाइजरी कमेटी की बैठक, तीन अस्पताल को मिला पंजीकरण
रांची में अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के तहत एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई.
Published : June 23, 2026 at 8:28 PM IST
रांचीः स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके कार्यालय कक्ष में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स (अमेडमेंट) एक्ट, 2011 के तहत गठित एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई.
इस बैठक में राज्य के पांच अस्पतालों के पंजीकरण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. जिन संस्थानों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई, उनमें टाटा मेन हॉस्पिटल, जमशेदपुर, IRIS सुपर स्पेशलिटी आई केयर सेंटर, रांची, एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जमशेदपुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण आई हॉस्पिटल तथा कोडरमा रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट शामिल हैं.
समिति द्वारा सभी प्रस्तावों की तकनीकी एवं कानूनी मानकों के अनुरूप समीक्षा के उपरांत टाटा मेन हॉस्पिटल, जमशेदपुर तथा IRIS सुपर स्पेशलिटी आई केयर सेंटर, रांची को कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए तथा एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जमशेदपुर को कॉर्निया ट्रांसप्लांट के साथ-साथ आई बैंक की स्थापना एवं संचालन के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए पंजीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया. वहीं, अन्य दो संस्थानों के प्रस्तावों पर प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं मशीन उपकरण मानक के अनुरूप उपलब्ध नहीं होने के कारण पंजीकरण नहीं किया गया.
राज्य में अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण सेवाओं का होगा विस्तार- स्वास्थ्य सचिव
स्वास्थ्य सचिव के कक्ष में हुई इस बैठक के दौरान संबंधित अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, विशेषज्ञ मानव संसाधन एवं अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण सेवाओं का विस्तार गुणवत्ता, पारदर्शिता और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा, ताकि मरीजों को राज्य में ही बेहतर एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया जा सके.
इस बैठक में निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, रिम्स के हृदय रोग विभाग के प्राध्यापक डॉ. हेमंत नारायण, रिम्स नेफ्रोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. प्रज्ञा पंत घोष, रिम्स नेत्र रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार, झारखंड उच्च न्यायालय की अधिवक्ता निरूपमा, भीम बिरसा वूमेन्स फाउंडेशन की सरिता पांडेय, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव नारायण सिंह, ध्रुव प्रसाद, उप सचिव सहित एडवाइजरी कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे.
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