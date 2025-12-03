दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग के लिए हाईकोर्ट ने दी सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह, कही ये बात

ETV Bharat / state

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय करने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 15-20 दिनों से इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और दिशा-निर्देश जारी कर रहा है.

हाईकोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी. याचिका ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से महासचिव संजय राणा ने दायर की है. इसमें कहा गया है कि दिल्ली में वायु खतरनाक श्रेणी में होने के बावजूद ग्रैप-3 हटा दिया गया. ग्रैप-3 हटाने के पहले प्राधिकरणों ने स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए समय पर जरूरी कदम नहीं उठाये हैं, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ने की आशंका है. दिल्ली सरकार ने समय रहते कदम नहीं उटाया, जिसकी वजह से यहां के लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है. दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण से लोगों के फेफड़ों पर काफी असर पड़ता है और इससे दिल्ली के लोगों की तबीयत खराब हो रही है. वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो वर्तमान में उपाय किए जाने चाहिए वे नहीं किए जा रहे हैं. वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्माण और डेमोलिशन पर खास नजर रखना होगा, क्योंकि इससे धूल बढ़ती है.

इसके अलावा सड़कों की धूल, वाहनों से उत्सर्जन और औद्योगिक इकाईयों से उत्सर्जन को भी कम करने पर ध्यान देना होगा. साथ ही दिल्ली में खुले में कचरा जलाने पर भी पूरे तरीके से रोक लगाना होगा. दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कॉम्प्रीहेंसिव क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, जिसमें समयबद्ध तरीके से वायु प्रदूषण रोकने और एक्यूआई में सुधार पर जोर देना होगा.

