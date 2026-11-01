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लातेहार में 457 होमगार्ड जवानों की होगी बहाली, महिला और पुरुष दोनों को मौका, गढ़वा में अभ्यर्थियों को दावा-आपत्ति का अंतिम मौका

होमगार्ड बहाली ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में होमगार्ड जवान बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. लातेहार जिले में ग्रामीण और शहरी गृह रक्षकों के कुल 457 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा. वहीं, गढ़वा जिले में पूर्व में निकली होमगार्ड बहाली के तहत जारी अभ्यर्थियों की सूची में त्रुटि सुधारने के लिए दावा-आपत्ति मांगी गई है.

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