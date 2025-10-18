ETV Bharat / state

दो बड़े फैसले: दिव्यांग शिक्षक के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक, भूखंड नहीं देने पर निगम हर्जाने के साथ सौंपे जमीन

चयनित दिव्यांग शिक्षक के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए ​अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 10:43 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांग वर्ग में चयनित होकर अध्यापन करा रहे शिक्षक के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और जिला शिक्षाधिकारी भरतपुर से जवाब तलब किया है. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश मनीष कुमार कटारा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस दिव्यांग वर्ग में आवेदन किया था. उसके मूल श्रेणी में अधिक अंक आने पर विभाग ने उसका चयन कर स्कूल आवंटित भी कर दिया. याचिकाकर्ता बीते दो साल से भरतपुर के सैवर में अध्यापन करा रहा है. वहीं कार्मिक विभाग और शिक्षा निदेशक की ओर से उसे पुन: मेडिकल जांच के लिए बाध्य किया जा रहा है.

इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसके पास वैध और सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र है. वहीं इस प्रमाण पत्र को निरस्त भी नहीं किया गया है और उसके अपनी मूल श्रेणी से अधिक अंक हैं. ऐसे में अब उसे अनुचित रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

निगम 5 लाख के हर्जाने के साथ सौंपे जमीन: जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय ने लॉटरी में आवंटित जमीन का कब्जा 32 साल बाद भी नहीं देने पर नगर निगम ग्रेटर और उसके जगतपुरा जोन पर 5 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने मानसिक संताप और परिवाद व्यय के तौर पर 71 हजार रुपए अलग से देने को कहा है. वहीं गांधी विहार योजना, सांगानेर में संबंधित भूखंड का एक माह में कब्जा देने को कहा है.

आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना, सदस्य अजय कुमार और सुप्रिया अग्रवाल ने यह आदेश रामगोपाल अग्रवाल के परिवाद पर दिए. आयोग ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक सरकारी विभाग से एक महत्वपूर्ण मूल फाइल गायब हो जाती है और उसके संबंध में किसी भी कर्मचारी या अफसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती. परिवाद में अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि परिवादी को साल 1993 में नगर निगम ने गांधी विहार आवासीय योजना में 230 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया था. वहीं बाद में भूखंड का कब्जा नहीं सौंपने पर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा. हाईकोर्ट के आदेश पर साल 2023 में जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश किया गया.

परिवाद में कहा गया कि पहले परिवादी को योजना में भूखंड संख्या 117 आवंटित होना बताया गया और बाद में आरटीआई से पता चला कि उसे भूखंड संख्या 118 आवंटित हुआ था. इस पर परिवादी ने भूखंड संख्या 118 आवंटित करने की गुहार की, लेकिन निगम ने आवंटन पत्र जारी नहीं किया. इसके बाद जब परिवादी ने आरटीआई में सूचना मांगी, तो उसे जानकारी दी गई कि योजना के आवेदन पत्रों में परिवादी का आवेदन पत्र ही नहीं है. ऐसे में उसे भूखंड का कब्जा दिलाने सहित निगम पर हर्जाना लगाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने नगर निगम को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उस पर हर्जाना लगाया है.

