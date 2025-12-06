जर्जर पानी टंकी में चढ़े दो युवक में से एक गिरा, दूसरे का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू
भिलाई में एसडीआरएफ टीम की बहादुरी से बड़ा हादसा होने से टल गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 6, 2025 at 7:25 PM IST
भिलाई : भिलाई में मजाक मस्ती दो युवकों के लिए बड़ी आफत बन गई.दो युवक सेक्टर 6 की 100 फीट ऊंची पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए. ये दोनों युवक छात्र हैं और आपस में रिश्तेदार है.दोनों जब कॉलेज से लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज किसी तरह का रोमांच किया जाए.रोमांच की तलाश में दोनों भाई सेक्टर 6 पानी टंकी के पास पहुंचे. ये पानी टंकी काफी जर्जर हो चुकी है,साथ ही साथ कई हिस्से गिरने के कगार पर है.लेकिन इस खतरे के बाद भी दोनों भाई धीरे-धीरे टूटी सीढ़ियों के सहारे पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए.
बिना किसी सुरक्षा के पहुंचे चढ़े
दोनों भाई बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पानी टंकी पर चढ़े.इस दौरान आसपास से गुजर रहे लोगों ने युवकों को रोका भी.दोनों युवकों ने लोगों की समझाईश को अनसुना किया और पानी की टंकी पर चढ़ते रहे. पानी की टंकी तक तो युवक किसी तरह से चढ़ गए.अब बारी टंकी से नीचे उतरने की थी. टंकी से वापस उतरना और भी ज्यादा खतरनाक था,क्योंकि हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था.
उतरते वक्त हुआ हादसा
दोनों युवक जब पानी टंकी से नीचे उतरने लगे तो टंकी से पहले उतरने वाला युवक हादसे का शिकार हो गया. युवक जिस सीढ़ी से नीचे उतर रहा था वो बीच से ही टूट गई. सीढ़ी टूटने से युवक नीचे गिरकर गंभीर रुप से घायल हो गया. अपने भाई को टंकी से नीचे गिरते देख दूसरे भाई की हवाईयां उड़ गई,इसलिए वो ऊपर ही दुबककर बैठ गया.
स्थानीय लोगों ने की मदद
दर्द से चिल्लाते युवक की आवाज सुनकर आसपास से गुजरने वाले लोग मौके पर पहुंचे और युवक को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं दूसरे युवक को नीचे उतारने के लिए एसडीआरएफ को सूचना दी गई.एसडीआरएफ की टीम ने खतरे को भांपते हुए तत्काल कुशल टीम मौके पर भेजी.टीम ने बहादुरी दिखाते हुए जर्जर टंकी पर फंसे युवक को नीचे उतारा.
हम लोग सेफ्टी को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम को भी साथ में लेकर आए थे.फायर ब्रिगेड के पास एक बड़ी सीढ़ी होती है जो आसानी से काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती है.लेकिन इस जगह पर सीढ़ी भी छोटी पड़ गई.इसके बाद हमारे जवान इंद्रपाल यादव ने रेलिंग के सहारे जाकर युवक को बॉडी हार्नेस से बांधा और फिर सुरक्षित नीचे उतारा - मोहम्मद आमिर, एसडीआरएफ जवान
जवान ने दिखाई बहादुरी
एसडीआरएफ टीम के जवान इंद्रपाल यादव मौके पर पहुंचे और जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की. टूटी हुई सीढ़ी के बीच बने लोहे की रेलिंग का सहारा लेते हुए इंद्रपाल ऊपर चढ़े और युवक तक पहुंचे. उन्होंने युवक को बॉडी हार्नेस पहनाकर सुरक्षित नीचे उतारा. इसके बाद युवक को मेडिकल जांच के लिए पुलिस के हवाले किया गया.
स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी टंकी काफी पुरानी है और उसकी सीढ़ियां जर्जर हैं. समय पर रेस्क्यू टीम पहुंचने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई. पुलिस ने दोनों युवकों को सावधानी बरतने और खतरनाक जगहों पर न चढ़ने की हिदायत दी है.
