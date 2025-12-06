ETV Bharat / state

जर्जर पानी टंकी में चढ़े दो युवक में से एक गिरा, दूसरे का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू

जर्जर पानी टंकी में चढ़े दो युवक में से एक गिरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भिलाई : भिलाई में मजाक मस्ती दो युवकों के लिए बड़ी आफत बन गई.दो युवक सेक्टर 6 की 100 फीट ऊंची पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए. ये दोनों युवक छात्र हैं और आपस में रिश्तेदार है.दोनों जब कॉलेज से लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज किसी तरह का रोमांच किया जाए.रोमांच की तलाश में दोनों भाई सेक्टर 6 पानी टंकी के पास पहुंचे. ये पानी टंकी काफी जर्जर हो चुकी है,साथ ही साथ कई हिस्से गिरने के कगार पर है.लेकिन इस खतरे के बाद भी दोनों भाई धीरे-धीरे टूटी सीढ़ियों के सहारे पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए.

बिना किसी सुरक्षा के पहुंचे चढ़े

दोनों भाई बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पानी टंकी पर चढ़े.इस दौरान आसपास से गुजर रहे लोगों ने युवकों को रोका भी.दोनों युवकों ने लोगों की समझाईश को अनसुना किया और पानी की टंकी पर चढ़ते रहे. पानी की टंकी तक तो युवक किसी तरह से चढ़ गए.अब बारी टंकी से नीचे उतरने की थी. टंकी से वापस उतरना और भी ज्यादा खतरनाक था,क्योंकि हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था.

रोमांच के चक्कर में टंकी में फंस गए थे युवक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उतरते वक्त हुआ हादसा

दोनों युवक जब पानी टंकी से नीचे उतरने लगे तो टंकी से पहले उतरने वाला युवक हादसे का शिकार हो गया. युवक जिस सीढ़ी से नीचे उतर रहा था वो बीच से ही टूट गई. सीढ़ी टूटने से युवक नीचे गिरकर गंभीर रुप से घायल हो गया. अपने भाई को टंकी से नीचे गिरते देख दूसरे भाई की हवाईयां उड़ गई,इसलिए वो ऊपर ही दुबककर बैठ गया.