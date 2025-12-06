ETV Bharat / state

जर्जर पानी टंकी में चढ़े दो युवक में से एक गिरा, दूसरे का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू

भिलाई में एसडीआरएफ टीम की बहादुरी से बड़ा हादसा होने से टल गया.

adventure proved costly
जर्जर पानी टंकी में चढ़े दो युवक में से एक गिरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 7:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई : भिलाई में मजाक मस्ती दो युवकों के लिए बड़ी आफत बन गई.दो युवक सेक्टर 6 की 100 फीट ऊंची पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए. ये दोनों युवक छात्र हैं और आपस में रिश्तेदार है.दोनों जब कॉलेज से लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज किसी तरह का रोमांच किया जाए.रोमांच की तलाश में दोनों भाई सेक्टर 6 पानी टंकी के पास पहुंचे. ये पानी टंकी काफी जर्जर हो चुकी है,साथ ही साथ कई हिस्से गिरने के कगार पर है.लेकिन इस खतरे के बाद भी दोनों भाई धीरे-धीरे टूटी सीढ़ियों के सहारे पानी टंकी के ऊपर चढ़ गए.

बिना किसी सुरक्षा के पहुंचे चढ़े

दोनों भाई बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पानी टंकी पर चढ़े.इस दौरान आसपास से गुजर रहे लोगों ने युवकों को रोका भी.दोनों युवकों ने लोगों की समझाईश को अनसुना किया और पानी की टंकी पर चढ़ते रहे. पानी की टंकी तक तो युवक किसी तरह से चढ़ गए.अब बारी टंकी से नीचे उतरने की थी. टंकी से वापस उतरना और भी ज्यादा खतरनाक था,क्योंकि हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था.

adventure proved costly
रोमांच के चक्कर में टंकी में फंस गए थे युवक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उतरते वक्त हुआ हादसा

दोनों युवक जब पानी टंकी से नीचे उतरने लगे तो टंकी से पहले उतरने वाला युवक हादसे का शिकार हो गया. युवक जिस सीढ़ी से नीचे उतर रहा था वो बीच से ही टूट गई. सीढ़ी टूटने से युवक नीचे गिरकर गंभीर रुप से घायल हो गया. अपने भाई को टंकी से नीचे गिरते देख दूसरे भाई की हवाईयां उड़ गई,इसलिए वो ऊपर ही दुबककर बैठ गया.

adventure proved costly
एसडीआरएफ टीम की बहादुरी से बची जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय लोगों ने की मदद

दर्द से चिल्लाते युवक की आवाज सुनकर आसपास से गुजरने वाले लोग मौके पर पहुंचे और युवक को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं दूसरे युवक को नीचे उतारने के लिए एसडीआरएफ को सूचना दी गई.एसडीआरएफ की टीम ने खतरे को भांपते हुए तत्काल कुशल टीम मौके पर भेजी.टीम ने बहादुरी दिखाते हुए जर्जर टंकी पर फंसे युवक को नीचे उतारा.

जर्जर पानी टंकी में चढ़े दो युवक में से एक गिरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम लोग सेफ्टी को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम को भी साथ में लेकर आए थे.फायर ब्रिगेड के पास एक बड़ी सीढ़ी होती है जो आसानी से काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती है.लेकिन इस जगह पर सीढ़ी भी छोटी पड़ गई.इसके बाद हमारे जवान इंद्रपाल यादव ने रेलिंग के सहारे जाकर युवक को बॉडी हार्नेस से बांधा और फिर सुरक्षित नीचे उतारा - मोहम्मद आमिर, एसडीआरएफ जवान

adventure proved costly
पानी टंकी में फंसे युवक का रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जवान ने दिखाई बहादुरी

एसडीआरएफ टीम के जवान इंद्रपाल यादव मौके पर पहुंचे और जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की. टूटी हुई सीढ़ी के बीच बने लोहे की रेलिंग का सहारा लेते हुए इंद्रपाल ऊपर चढ़े और युवक तक पहुंचे. उन्होंने युवक को बॉडी हार्नेस पहनाकर सुरक्षित नीचे उतारा. इसके बाद युवक को मेडिकल जांच के लिए पुलिस के हवाले किया गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी टंकी काफी पुरानी है और उसकी सीढ़ियां जर्जर हैं. समय पर रेस्क्यू टीम पहुंचने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई. पुलिस ने दोनों युवकों को सावधानी बरतने और खतरनाक जगहों पर न चढ़ने की हिदायत दी है.

अंबिकापुर में युवक ने दी जान, मौत से पहले बनाया वीडियो, पुलिस जांच में जुटी

इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल: रायपुर एयरपोर्ट के काउंटर पर फूटा मुसाफिरों का गुस्सा

दो बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, बाइक ठिकाने लगाने के लिए करते थे अनोखा काम

TAGGED:

YOUTH FELL FROM WATER TANK
SDRF SOLDIERS SAVED LIFE
एसडीआरएफ
जर्जर पानी टंकी
ADVENTURE PROVED COSTLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.