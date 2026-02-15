ETV Bharat / state

एडवेंचर ईको फेस्ट में आध्यात्म के साथ पर्यटन का संगम, नारागांव धार्मिक स्थल की अब नई पहचान

बालोद जिला जो कि जल जंगल जमीन से परिपूर्ण है. इस जिले की मां सिया देवी मंदिर से सभी वाकिफ है. माता का मंदिर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और इसके किनारे एक जलाशय है जो चारों तरफ से पठार और पहाड़ से घिरा हुआ है. यह जलाशय अब तक केवल सिंचाई के काम आता था. लेकिन अब प्रशासन ने इसे एक आयलैंड के तौर पर विकसित किया. यहां अब एडवेंचर एक फेस्ट की शुरुआत हो चुकी है.

एडवेंचर इको फेस्ट की शुरुआत बालोद जिले के मां सियादेवी मंदिर की पहचान अब तक धार्मिक मान्यताओं के लेकर होती रही है लेकिन इस मंदिर के किनारे प्रकृति की गोद में बसे जलाशय ने जिला प्रशासन ने जिले के पहले एडवेंचर इको फेस्ट की शुरुआत की है.इस वजह से ये जगह अब प्रदेश सहित पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने जा रहा है

बालोद : बालोद जिले की धार्मिक पहचान नारागांव में अब 'रोमांच' का नया अध्याय जुड़ गया है. नारागांव के माता सियादेवी के मंदिर की शांति और पठारों से घिरे जलाशय की लहरों के बीच जिला प्रशासन ने प्रदेश के पहले 'एडवेंचर ईको फेस्ट' का शंखनाद किया है. अब तक केवल सिंचाई के लिए पहचाना जाने वाला यह जलाशय अब एक 'टूरिज्म आइलैंड' के रूप में नजर आ रहा है, जहां प्रकृति की गोद में एडवेंचर का तड़का लगा है.

बालोद जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रकृति और एडवेंचर का समागम एक साथ होने जा रहा है. बालोद जिले के नारागांव में पहली बार एडवेंचर एक फेस्टिवल की शुरुआत जिला प्रशासन ने की है. जिसका उद्देश्य अंदरुनी वनांचल क्षेत्र में छिपे इस प्राकृतिक सौंदर्य को लोगों के बीच रखना और आसपास निवास करने वाले वन ग्राम के लोगों को आजीविका से जोड़ना है.इसी के तहत 13 फरवरी से 15 फरवरी तक यहां फेस्ट आयोजित किया गया है. यहां पर एडवेंचर के साथ-साथ बंबू राफ्टिंग ओपन माइक सहित छत्तीसगढ़ व्यंजनों का लुफ्त भी लोग उठा पाएंगे.

छत्तीसगढ़ी व्यंजन और सुमधुर गीत



इस फेस्टिवल में स्व सहायता समूह की महिलाओं एवं स्थानीय कलाकारों ने सुमधुर गीत-संगीत की प्रस्तुति से कार्यक्रम को यादगार बना दिया.इस दौरान कार्यक्रम स्थल में स्थानीय व्यंजनों एवं उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्टाॅल भी लगाए गए थे. इन स्टाॅलों में पर्यटकों एवं आगंतुकों के लिए ठेठरी, खुरमी स्थानीय व्यंजनों के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ एवं स्थानीय उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. इसके अलावा सियादेवी जलाशय के तट पर वाॅल क्लाईबिंग, टायर क्लाइम्बिंग, मोटर बाइक, फ्लोटिंग बलून, हाॅट एयर बलून अन्य गतिविधियां शुरू हो चुकी है.

कैसे होगी आगे की प्लानिंग



कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि नारागांव के मां सियादेवी मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है इसके किनारे सुंदर सा एक जलाशय है जो पूरी तरह फॉरेस्ट एरिया से घिरा हुआ है. इसे देखते हुए एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना इसे एक इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाए. यहां की स्थानीय लोगों को इससे रोजगार का माध्यम उपलब्ध करा कर उन्हें जोड़ा जाए.

यहां पर इको फेस्टिवल की शुरुआत की गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां लोग जुड़ रहे हैं.एक अच्छा वातावरण यहां पर निर्मित हुआ है.यह तो बस एक शुरुआत है, यदि एक अच्छा प्रतिशत मिलता है. तो भविष्य में इस क्षेत्र के लिए और भी हम बेहतर प्लानिंग करेंगे - दिव्या उमेश मिश्रा, कलेक्टर









इस आयोजन में हिस्सेदारी लेते हुए काफी हर्ष व्यक्त किया. पुष्प लता साहू ने कहा कि एक अच्छा विचार है. इस जगह को लेकर कोई सोच नहीं सकता था कि यहां पर एक इको टूरिज्म में भी विकसित हो सकता है. लेकिन इस जगह पर पहुंचकर काफी आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं चाहती हूं कि और भी अच्छा यहां पर प्रशासन और स्थानीय लोग करें.

अभी तो उबर खाबर रास्तों से आना पड़ रहा है. यह एक समस्या है. लेकिन यह एक बेहतरीन जगह है. यहां पर डेवलपमेंट खूब हो सकता है. हमें यहां पर आकर काफी अच्छा लगा है और आप सबको भी आना चाहिए- देविका बंजारे, पर्यटक



बच्चों संग कलेक्टर की मस्ती



एडवेंचर ईको फेस्ट में शामिल हुए बच्चों ने पार्सल गेम खेला. जिसके हाथ से पार्सल छूटा उसे डांस करना था. इसी बीच कलेक्टर भी बच्चों के साथ नाचती गाती नजर आईं. स्कूली बच्चों को आज यहां पर पिकनिक जैसा माहौल मिला. बच्चों ने अलग-अलग एक्टिविटी में हिस्सा लिया और खुशनुमा में माहौल में ईको फेस्ट की शुरुआत हुई.

नारागांव बालोद जिले को छत्तीसगढ़ के नक्शे पर एक अलग पहचान दे सकती है. बालोद जिले में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर टूरिज्म विकसित हो सकता है टूरिज्म में एक आधार है टूरिज्म के साथ ही व्यापार और आसपास रोजगार सहित जिले का भी विकास सुनिश्चित होता है यह एक शुरुआत है और यह जो जगह है वह भविष्य में एक बेहतर प्रदर्शन टूरिज्म के क्षेत्र में कर सकती है.





