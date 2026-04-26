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राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बंद रहेगी एडवेंचर एक्टिविटी, हवाई गतिविधियों और खुदाई कार्यों पर भी प्रतिबंध

इसके तहत ड्रोन/अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स (UAVs), पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून सहित अन्य सभी एरियल गतिविधियों का संचालन 28 से 29 अप्रैल 2026 तक, (29 अप्रैल को राष्ट्रपति का दौरा पूर्ण होने तक ) विशेषकर अटल टनल रोहतांग, राष्ट्रपति के प्रवास क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

कुल्लू: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश दौरे को लेकर कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं. राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा 27 अप्रैल से 2 मई 2026 तक निर्धारित है. 29 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति का अटल टनल रोहतांग का दौरा प्रस्तावित है. ऐसे में उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी कुल्लू, अनुराग चंद्र शर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेशों के अनुसार, सुरक्षा कारणों से सभी प्रकार की हवाई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.

इसके अलावा, राष्ट्रपति के संभावित भ्रमण मार्ग एवं आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की खुदाई, उत्खनन अथवा ट्रेंचिंग कार्य पर भी पूर्ण रोक लगाई गई है. यह निर्णय भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना की सुरक्षा और आवश्यक संचार सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों, संस्थाओं, ऑपरेटरों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें, ताकि वीवीआईपी दौरे के दौरान सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखा जा सके.

राष्ट्रपति दौरे को लेकर बंद रहेगी एडवेंचर एक्टिविटी, (Advisory)

28 से 29 अप्रैल 2026 तक एडवेंचर गतिविधियां बंद

जिला पर्यटन विकास अधिकारी रोहित शर्मा ने कहा, "राष्ट्रपति के प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश दौरे के दृष्टिगत जिला कुल्लू में सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के दृष्टिगत साहसिक खेलों (गतिविधियों) पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी, कुल्लू द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले में संचालित सभी प्रकार की एडवेंचर गतिविधियां, जैसे पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन और हॉट एयर बैलून आदि को 28 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 तक बंद रखा जाएगा."

नियमों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई

डीटीडीओ ने कहा कि, यह प्रतिबंध विशेष रूप से सोलंग नाला, मरही, गुलाबा और मझाच शणाग क्षेत्रों में लागू रहेगा, जहां इन गतिविधियों का संचालन किया जाता है. उन्होंने सभी संबंधित ऑपरेटरों एवं संगठनों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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