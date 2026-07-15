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कुल्लू में एडवेंचर एक्टिविटी पर लगी रोक, अभी नहीं कर सकेंगे पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग

जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू रोहित शर्मा ने इस संदर्भ में सभी पर्यटन इकाइयों को आदेश जारी कर दिए हैं.

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कुल्लू में 2 महीने के लिए एडवेंचर एक्टिविटी पर रोक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 2:50 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में सभी प्रकार की साहसिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. जिला प्रशासन के द्वारा इस बारे अधिसूचना जारी की गई है और 15 सितंबर तक ब्यास नदी पर राफ्टिंग नहीं होगी. इसके अलावा पैराग्लाइडिंग और रिवर क्रॉसिंग, बंजी जंपिंग पर भी प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है. बरसात को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब इन दो महीनों में यहां आने वाले सैलानी इस दौरान यहां पर आकर एडवेंचर एक्टिविटी का लुत्फ़ नहीं उठा सकेंगे.

कुल्लू में एडवेंचर एक्टिविटी पर 2 महीने के लिए रोक

प्रशासन के द्वारा घाटी में बरसात के चलते और सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फ़ैसला हर साल प्रशासन के द्वारा लिया जाता है. प्रशासन के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 16 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों को आज से स्थगित कर दिया गया है. जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू रोहित शर्मा ने सभी पर्यटन इकाइयों को आदेश जारी कर दिए हैं. पर्यटन विभाग के द्वारा जारी नियमों के तहत 16 जुलाई से दो महीने तक साहसिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी.

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2 महीने तक नहीं होगी रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग (ETV Bharat)

2 महीने तक नहीं होगी रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग

जिला कुल्लू में बरसात के दिनों में साहसिक गतिविधियों पर रोक रहती है. इस बार भी दो माह की रोक पर्यटन विभाग ने लगाई है. ऐसे में अब कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटकों को 15 सितंबर के बाद ही रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आनंद मिल सकेगा. निर्धारित समय अवधि के बीच किसी तरह की गतिविधियां नहीं करवाई जा सकेंगी. ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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रिवर क्रॉसिंग और बंजी जंपिंग पर भी लगी रोक (ETV Bharat)

आदेश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू रोहित शर्मा ने कहा कि, "15 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग एवं रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है. यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

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कुल्लू में साहसिक गतिविधियों पर 2 महीने के लिए लगी रोक (ETV Bharat)

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