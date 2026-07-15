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कुल्लू में एडवेंचर एक्टिविटी पर लगी रोक, अभी नहीं कर सकेंगे पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में सभी प्रकार की साहसिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. जिला प्रशासन के द्वारा इस बारे अधिसूचना जारी की गई है और 15 सितंबर तक ब्यास नदी पर राफ्टिंग नहीं होगी. इसके अलावा पैराग्लाइडिंग और रिवर क्रॉसिंग, बंजी जंपिंग पर भी प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है. बरसात को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब इन दो महीनों में यहां आने वाले सैलानी इस दौरान यहां पर आकर एडवेंचर एक्टिविटी का लुत्फ़ नहीं उठा सकेंगे.

कुल्लू में एडवेंचर एक्टिविटी पर 2 महीने के लिए रोक

प्रशासन के द्वारा घाटी में बरसात के चलते और सैलानियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फ़ैसला हर साल प्रशासन के द्वारा लिया जाता है. प्रशासन के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 16 जुलाई से 15 सितंबर तक रिवर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी विभिन्न साहसिक गतिविधियों को आज से स्थगित कर दिया गया है. जिला पर्यटन अधिकारी कुल्लू रोहित शर्मा ने सभी पर्यटन इकाइयों को आदेश जारी कर दिए हैं. पर्यटन विभाग के द्वारा जारी नियमों के तहत 16 जुलाई से दो महीने तक साहसिक गतिविधियां नहीं हो सकेंगी.