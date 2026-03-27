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SGPGI में बनेगा 573 बेड का एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, 10 करोड़ से अधिक बच्चों को मिलेगा लाभ

लखनऊः संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट (एसजीपीजीआईएमएस)के अध्यक्ष एसपी गोयल की अध्यक्षता में शुक्रवार को 104वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक, लोक भवन में आयोजित की गई. इस मीटिंग में तय हुआ कि संजय गांधी पीजीआई में 573 बेड का एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाया जाएगा.



गवर्निंग बॉडी ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एसजीपीजीआईएमएस में बनाए जाने वाले 573 बेड के पीडियाट्रिक सेंटर की स्वीकृति प्रदान की. यह केंद्र बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी. इससे उत्तर प्रदेश एवं आसपास के राज्यों के 10 करोड़ से अधिक बाल जनसंख्या को लाभ मिलेगा.

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बच्चों के स्पेसिफिक इलाज में काफी मदद मिलेगी. आमतौर से लखनऊ में बच्चों का इलाज बहुत महंगा है और सरकारी क्षेत्र में बेड की बहुत कमी है. एसजीपीजीआई में यह सुविधा आने के बाद काफी समस्या हल हो जाएगी.



रजिस्ट्रार कर्नल वरुण बाजपेयी ने पिछली गवर्निंग बॉडी बैठकों के एजेंडा पर की गई कार्यवाही की जानकारी भी प्रस्तुत की. संस्थान की ओर से निदेशक प्रो. आर. के. धीमान, रजिस्ट्रार कर्नल वरुण बाजपेयी, प्रो. शलीन कुमार सहित गवर्निंग बॉडी के अन्य सदस्य एवं कुछ संकाय सदस्य उपस्थित रहे. इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक (DGME) एवं अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे.