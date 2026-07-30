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IIT बीएचयू में एडवांस कैम्पस सर्विलांस सेंटर शुरू, स्मार्ट कैंपस सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू ने परिसर सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मंगलवार को सेंट्रल फैसिलिटी फॉर कैंपस सर्विलांस का की शुरुआत की. टीएलसी भवन के कक्ष संख्या-08 में आयोजित समारोह में संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने फीता काटकर तथा आधारशिला का अनावरण कर इस एडवांस कैम्पस सर्विलांस सेंटर का उद्घाटन किया.



प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि वर्तमान समय में सुरक्षित एवं स्मार्ट शैक्षणिक परिसर के निर्माण में आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है. उन्होंने कहा कि यह नई केंद्रीय निगरानी सुविधा अत्याधुनिक सर्विलांस तकनीकों से लैस है, जो पूरे परिसर की प्रभावी निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली तथा डेटा आधारित सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत बनाएगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सुविधा आईआईटी (बीएचयू) के स्मार्ट कैंपस विजन को नई गति प्रदान करेगी.



इस परियोजना की प्लानिंग और इसका सफल क्रियान्वयन कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. तनिमा दत्ता ने किया है. विकसित यह सुविधा आधुनिक तकनीक के माध्यम से संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सक्षम, उत्तरदायी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.



उद्घाटन समारोह में संस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संकाय सदस्य, सुरक्षा अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी एवं शोधार्थी उपस्थित रहे. सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया.



इस अत्याधुनिक केंद्रीय निगरानी केंद्र के संचालन के साथ आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी ने वैश्विक मानकों के अनुरूप स्मार्ट एवं सुरक्षित शैक्षणिक परिसर विकसित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. यह पहल विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं आगंतुकों के लिए अधिक सुरक्षित, तकनीक-सक्षम और भविष्य उन्मुख परिसर उपलब्ध कराने की संस्थान की प्रतिबद्धता को भी सशक्त बनाती है.

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