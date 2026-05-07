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BHU में फिर से तैयार हो गया तारामंडल, स्टूडेंटस को भी मिलेगी फ्यूचर एजुकेशन की एडवांस और अपडेट जानकारी

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी आधुनिक अध्ययन को वैदिक रीति से और मजबूत किया जाएगा. इसके लिए बीएचयू के ज्योतिष विभाग में तारा मंडल को 40 साल बाद पुनः स्थापित किया गया है. अत्याधुनिक मशीन का प्रयोग करके त्योहारों की तिथियों का भेद खत्म करने के साथ ही जिस स्थान या समय का ग्रह एवं आकाशीय स्थिति देखना चाहते हैं. सरलता से उसका ज्ञान हो सकेगा. सबसे ज्यादा फायदा शोध छात्रों को होगा जो आकाशीय ज्ञान में कुछ नया करना चाहते हैं.

इस प्रोजेक्ट के निदेशक प्रो शत्रुघ्न त्रिपाठी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट जनवरी में हमे दिया गया था, जिसकी लागत एक करोड रुपए थी. जिसमें तीन तरह के यंत्रों को स्थापित किया जाना था. जिसमें तारामंडल को स्थापित कर दिया गया है. एक सप्ताह के अंतर्गत टेलीस्कोप भी लगा दिया जाएगा. उसके बाद पारंपरिक यंत्रों का निर्माण होगा.

उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रतिदिन छात्रों को तारामंडल कैसे संचालित किया जाएगा. इसका ज्ञान दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि हम लोगों ने अपने ही विभाग में देश के विभिन्न ज्योतिषाचार्य के साथ मिलकर त्योहारों के भेद को खत्म करने के लिए बैठक की और हमने यह तय किया था कि विभिन्न राज्यों में त्योहारों की जो दो तिथियां हो रही हैं. उसको भी समाप्त किया जाए, यह लग जाने के बाद हम पूरी तरह से सफल होंगे और जो हमारे पत्रा या पंचांग बनेंगे वह भी पूरी तरह से शुद्ध बनेंगे.



ज्योतिष विभाग की स्थापना 1918 में महामना मदन मोहन मालवीय ने प्राची-प्रतीची ज्ञान-विज्ञान के समन्वय के उद्देश्य से की थी. विभाग ने दशकों से अध्ययन, अध्यापन और पंचांग प्रकाशन के माध्यम से समाजहित में कार्य किया है, परंतु प्रायोगिक सुविधाओं के अभाव में उन्नत शोध प्रभावित हो रहा था. 1982-85 के बीच तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय द्वारा स्थापित लघु तारामण्डप और लौह यंत्र आज की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप अप्रासंगिक हो चुके हैं.



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