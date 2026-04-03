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वाराणसी में इस पार्क में आपको सेहत के साथ मिलेगा ज्ञान का भंडार, जल्द ले सकेंगे एडवांस और हाईटेक सुविधा का लाभ

वाराणसी: दुनिया के प्राचीन नगरों में शामिल वाराणसी आज तेजी से विरासत और विकास के साथ एक मॉर्डन सिटी में बदल रही है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, बेहतर सड़कों, घाटों के सौंदर्यीकरण से शहर भव्य और दिव्य दिखने लगा है. रोजाना आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार सुविधाओं में विस्तार किए जा रहे हैं. लेकिन एक चीज की सबसे अधिक कमी जो बनारस वासी महसूस करते हैं वो है हरे-भरे डेवलप पार्कों की. लेकिन अब इस ओर निगम ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है.

पार्कों की कमी महसूस करते काशीवासी

आज के दिन में शहर में दो-तीन पार्क ही ऐसे हैं जो मॉर्निंग वॉकर्स और शाम को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने वाले लोगों के काम आते हैं. जिसको देखते हुए अब नगर निगम कैंपस के ठीक सामने बना हुआ शहीद उद्यान पार्क की सुध स्थानीय प्रशासन ने लिया है. बहुत जल्द ही ये पार्क अब लोगों के स्वास्थ्य के साथ ही उनकी बौद्धिक क्षमता को भी बेहतर बनाने का काम करेगा. 8 करोड रुपए की लागत से बनारस के इस पुराने और खंडहर हो चुके पार्क को नया जीवन मिल रहा है.

वाराणसी वासियों को पार्क की सौगात (Video Credit; ETV Bharat)

शहीद उद्यान का रेनोवेशन

वाराणसी नगर निगम की जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के पार्कों के सुंदरीकरण और उन्हें आधुनिक स्वरूप देने के अभियान के तहत सिगरा स्थित शहीद उद्यान के कायाकल्प का कार्य अब अंतिम दौर में है. उन्होंने बताया कि शहरवासियों को जल्द से जल्द इस आधुनिक पार्क की सौगात मिल जाएगी. पार्क परिसर में बच्चों और युवाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपये की लागत से एक हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है.