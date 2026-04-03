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वाराणसी में इस पार्क में आपको सेहत के साथ मिलेगा ज्ञान का भंडार, जल्द ले सकेंगे एडवांस और हाईटेक सुविधा का लाभ

जून तक बनारस वासियों के लिए तैयार हो जाएगा शहर का सबसे एडवांस और हाईटेक पार्क.

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वाराणसी वासियों को पार्क की सौगात (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 3:25 PM IST

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वाराणसी: दुनिया के प्राचीन नगरों में शामिल वाराणसी आज तेजी से विरासत और विकास के साथ एक मॉर्डन सिटी में बदल रही है. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, बेहतर सड़कों, घाटों के सौंदर्यीकरण से शहर भव्य और दिव्य दिखने लगा है. रोजाना आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार सुविधाओं में विस्तार किए जा रहे हैं. लेकिन एक चीज की सबसे अधिक कमी जो बनारस वासी महसूस करते हैं वो है हरे-भरे डेवलप पार्कों की. लेकिन अब इस ओर निगम ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया है.

पार्कों की कमी महसूस करते काशीवासी

आज के दिन में शहर में दो-तीन पार्क ही ऐसे हैं जो मॉर्निंग वॉकर्स और शाम को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने वाले लोगों के काम आते हैं. जिसको देखते हुए अब नगर निगम कैंपस के ठीक सामने बना हुआ शहीद उद्यान पार्क की सुध स्थानीय प्रशासन ने लिया है. बहुत जल्द ही ये पार्क अब लोगों के स्वास्थ्य के साथ ही उनकी बौद्धिक क्षमता को भी बेहतर बनाने का काम करेगा. 8 करोड रुपए की लागत से बनारस के इस पुराने और खंडहर हो चुके पार्क को नया जीवन मिल रहा है.

वाराणसी वासियों को पार्क की सौगात (Video Credit; ETV Bharat)

शहीद उद्यान का रेनोवेशन

वाराणसी नगर निगम की जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के पार्कों के सुंदरीकरण और उन्हें आधुनिक स्वरूप देने के अभियान के तहत सिगरा स्थित शहीद उद्यान के कायाकल्प का कार्य अब अंतिम दौर में है. उन्होंने बताया कि शहरवासियों को जल्द से जल्द इस आधुनिक पार्क की सौगात मिल जाएगी. पार्क परिसर में बच्चों और युवाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपये की लागत से एक हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है.

मॉर्निंग वॉक, मनोरंजन के साथ लाइब्रेरी की भी सुविधा

शहीद पार्क के अंदर लाइब्रेरी के बनने से छात्रों और ज्ञान प्रेमियों को पार्क के शांत वातावरण में पढ़ाई के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये की कुल लागत से संवर रहे इस उद्यान में मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए विशेष पाथवे, बच्चों के मनोरंजन के लिए अत्याधुनिक झूले और आकर्षक फव्वारे लगाए जा रहे हैं.

शहर में कई और पार्क किए जा रहे डेवलप

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही पूरे परिसर में आधुनिक लाइटिंग और बैठने की उत्तम व्यवस्था की जा रही है, जिससे ये पार्क शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक बनेगा. संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि शहर में पार्कों के रिनोवेशन का काम चल रहा है. ऐसे बहुत से पार्क हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है.

पार्क के अंदर बनने जा रहे इस हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा किताबें उपलब्ध होंगी. ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए नॉमिनल फीस पर साहित्य के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मटेरियल भी उपलब्ध रहेगा. निगम की ओर से दावा किया जा रहा है कि जून तक इसको तैयार कर लिया जाएगा.

शहीद पार्क की खासियत

  • पार्क केयर इनोवेशन वर्क दिसंबर 2025 में शुरू हुआ
  • साढ़े आठ करोड़ की लागत से पार्क का रेनोवेशन
  • जून 2026 तक पार्क बनकर होगा तैयार
  • पार्क में बच्चों के खेलने के लिए अलग जगह
  • मॉर्निंग वॉकर्स के लिए पाथवे की व्यवस्था
  • ग्रीनरी पहले से भी ज्यादा दिखाई देगी
  • पार्क में आयुर्वेदिक पौधों को लगाया जा रहा
  • बैठने के लिए बेंच और अच्छी लाइटिंग के इंतजाम
  • हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा किताबों होंगी उपलब्ध
  • ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए नॉमिनल फीस
  • साहित्य के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मटेरियल भी उपलब्ध रहेगा

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