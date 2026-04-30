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CUET-UG 2026 की तारीखों का ऐलान, छात्र यहां जानें किस शहर में कब होगी परीक्षा?

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए सूचना जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 के लिए एग्जाम सिटी की सूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही उम्मीदवार अब यह जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी. NTA ने बताया कि CUET UG 2026 की परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच होगी. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में देशभर के कई शहरों और कुछ विदेशी केंद्रों पर होगी. इससे छात्रों को अपनी यात्रा और परीक्षा से जुड़ी तैयारी पहले से करने में मदद मिलेगी. हालांकि, एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल एडवांस सूचना है, एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है. यह केवल एडवांस सूचना,एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं

यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में देशभर के कई शहरों और कुछ विदेशी केंद्रों पर होगी. इससे छात्रों को अपनी यात्रा और परीक्षा से जुड़ी तैयारी पहले से करने में मदद मिलेगी. हालांकि, एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल एडवांस सूचना है, एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है. अन्य संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं. ऐसे में यह परीक्षा छात्रों के करियर के लिए बेहद अहम मानी जाती है. परीक्षा शहर की स्लिप कैसे डाउनलोड करें: NTA ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह अपनी परीक्षा शहर की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें. इसके लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा.इस स्लिप में परीक्षा शहर के साथ-साथ विषय और भाषा के अनुसार परीक्षा की तारीख और शिफ्ट की जानकारी भी दी गई है. इससे छात्रों को पहले से पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस दिन और किस समय है. 11 से 31 मई के बीच होगी परीक्षा: CUET UG 2026 की परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच होगी. यह परीक्षा पूरे देश में अलग-अलग केंद्रों पर होगी. इसके अलावा कुछ अंतरराष्ट्रीय परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां विदेशी उम्मीदवार परीक्षा दे सकेंगे. परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होगी, यानी छात्रों को ऑनलाइन मोड में परीक्षा देनी होगी. इसलिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से करनी चाहिए. तय तारीख और शिफ्ट में ही देना होगा एग्जाम: NTA ने साफ कर दिया है कि परीक्षा की तारीख और शिफ्ट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों को वही तारीख और समय मान्य होगा जो उनके एडमिट कार्ड में दिया जाएगा. यदि कोई उम्मीदवार अपनी तय तारीख या शिफ्ट के अलावा किसी अन्य समय पर परीक्षा देने की कोशिश करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी.