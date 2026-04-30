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CUET-UG 2026 की तारीखों का ऐलान, छात्र यहां जानें किस शहर में कब होगी परीक्षा?

शनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 के लिए सूचना जारी, 11 मई से 31 मई 2026 के बीच होगी परीक्षा

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए सूचना जारी
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए सूचना जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 10:35 AM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 के लिए एग्जाम सिटी की सूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही उम्मीदवार अब यह जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी. NTA ने बताया कि CUET UG 2026 की परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच होगी. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में देशभर के कई शहरों और कुछ विदेशी केंद्रों पर होगी. इससे छात्रों को अपनी यात्रा और परीक्षा से जुड़ी तैयारी पहले से करने में मदद मिलेगी. हालांकि, एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल एडवांस सूचना है, एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है.

यह केवल एडवांस सूचना,एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं
यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में देशभर के कई शहरों और कुछ विदेशी केंद्रों पर होगी. इससे छात्रों को अपनी यात्रा और परीक्षा से जुड़ी तैयारी पहले से करने में मदद मिलेगी. हालांकि, एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह केवल एडवांस सूचना है, एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है. अन्य संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं. ऐसे में यह परीक्षा छात्रों के करियर के लिए बेहद अहम मानी जाती है.

परीक्षा शहर की स्लिप कैसे डाउनलोड करें: NTA ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह अपनी परीक्षा शहर की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें. इसके लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा.इस स्लिप में परीक्षा शहर के साथ-साथ विषय और भाषा के अनुसार परीक्षा की तारीख और शिफ्ट की जानकारी भी दी गई है. इससे छात्रों को पहले से पता चल जाएगा कि उनकी परीक्षा किस दिन और किस समय है.

11 से 31 मई के बीच होगी परीक्षा: CUET UG 2026 की परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच होगी. यह परीक्षा पूरे देश में अलग-अलग केंद्रों पर होगी. इसके अलावा कुछ अंतरराष्ट्रीय परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां विदेशी उम्मीदवार परीक्षा दे सकेंगे. परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होगी, यानी छात्रों को ऑनलाइन मोड में परीक्षा देनी होगी. इसलिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से करनी चाहिए.

तय तारीख और शिफ्ट में ही देना होगा एग्जाम: NTA ने साफ कर दिया है कि परीक्षा की तारीख और शिफ्ट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों को वही तारीख और समय मान्य होगा जो उनके एडमिट कार्ड में दिया जाएगा. यदि कोई उम्मीदवार अपनी तय तारीख या शिफ्ट के अलावा किसी अन्य समय पर परीक्षा देने की कोशिश करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी.

यह एडमिट कार्ड नहीं, केवल सूचना है: कई छात्र अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए NTA ने स्पष्ट किया है कि यह Advance City Intimation Slip एडमिट कार्ड नहीं है. यह केवल परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए जारी की गई है. CUET UG 2026 का एडमिट कार्ड अलग से बाद में जारी किया जाएगा. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य होगा, इसलिए उम्मीदवारों को समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना जरूरी होगा.

फोटो मिसमैच वाले उम्मीदवार रखें ध्यान: NTA ने उन उम्मीदवारों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिनकी फोटो आवेदन के दौरान आधार से मैच नहीं हुई थी या जिन्होंने किसी अन्य पहचान पत्र का उपयोग किया था. ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन एक प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना होगा. यह प्रमाण पत्र उनके स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर या किसी प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी (जैसे SDM, DM, तहसीलदार आदि) द्वारा सत्यापित होना चाहिए. यह दस्तावेज परीक्षा केंद्र पर पहचान सत्यापन के लिए जरूरी होगा. यदि कोई उम्मीदवार यह दस्तावेज नहीं लाता है, तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

वेबसाइट पर नियमित नजर रखें: NTA ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट्स nta.ac.in और cuet.nta.nic.in पर विजिट करते रहें. परीक्षा से जुड़ी हर नई जानकारी, एडमिट कार्ड, दिशा-निर्देश और अन्य जरूरी अपडेट इन्हीं वेबसाइट्स पर जारी किए जाएंगे. इसलिए किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें.

समस्या होने पर यहां करें संपर्क: अगर किसी उम्मीदवार को परीक्षा शहर की स्लिप डाउनलोड करने में कोई परेशानी आती है, तो वह NTA की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है. उम्मीदवार 011-40759000 नंबर पर कॉल कर सकते हैं या cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल भेजकर अपनी समस्या बता सकते हैं. NTA ने आश्वासन दिया है कि छात्रों की हर संभव सहायता की जाएगी.

देश की बड़ी प्रवेश परीक्षा है CUET: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 देश की सबसे जरूरी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. इसके जरिए देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं. ऐसे में यह परीक्षा छात्रों के करियर के लिए बेहद अहम मानी जाती है.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह: छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह समय पर अपनी परीक्षा शहर की जानकारी डाउनलोड कर लें और यात्रा की योजना पहले से बना लें. इसके साथ ही परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और परीक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

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