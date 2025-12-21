ETV Bharat / state

सरिस्का में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सफारी और होटल बुकिंग फुल, बाघ दर्शन की आस में पर्यटक उत्साहित

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के दीदार के साथ नए साल का जश्न मनाने की चाहत रखने वाले पर्यटकों के लिए यह समय सबसे रोमांचक है. साल के अंत और नव वर्ष के आगमन पर सरिस्का में जंगल सफारी की ऑनलाइन बुकिंग पहले ही पूरी हो चुकी है. इतना ही नहीं, सरिस्का एवं आसपास के अधिकांश होटलों में भी सभी कमरों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. बिना एडवांस बुकिंग के सरिस्का आने वाले पर्यटकों को नए साल का सेलिब्रेशन मनाने में निराशा हाथ लग सकती है.

31 दिसंबर को सफारी बंद: पर्यटकों के लिए एक बुरी खबर यह है कि 31 दिसंबर 2025 को बुधवार होने के कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी बंद रहेगी. रिजर्व में हर बुधवार को सफारी का अवकाश होता है. इस कारण पुराने साल को बाघ दर्शन के साथ अलविदा कहने का मौका पर्यटकों को नहीं मिल पाएगा. हालांकि, 1 जनवरी 2026 को नए साल की शुरुआत सफारी के साथ करने के लिए पहले ही सभी स्लॉट बुक हो चुके हैं.

सरिस्का टाइगर रिजर्व (ETV Bharat Alwar)

सरिस्का के सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि क्रिसमस से नए साल के पहले सप्ताह तक पर्यटकों की संख्या पीक पर रहती है. न्यू ईयर और पुराने साल को सरिस्का में बिताने की चाहत रखने वाले पर्यटक ज्यादा होते हैं. इस बार 27-28 दिसंबर को वीकेंड होने से एडवांस बुकिंग और जल्दी पूरी हो गई. साल के अंतिम दिनों और नए साल की शुरुआत के लिए जिप्सी सफारी की सभी बुकिंग फुल हैं.